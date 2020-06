Hoške Magne še ne bodo zagnali, delavci začasno v Gradec

Kako dolgo bo trajalo, da bi v Hočah, kjer so pred epidemijo lakirali karoserije za Jaguarja, lahko znova stekla proizvodnja, Adam ne more napovedati, saj je to odvisno od nadaljnjega razvoja avtomobilske industrije v naslednjih mesecih. Je pa zagotovil, da sedanje stanje nikakor ne vpliva na njihove nadaljnje načrte v Hočah. Še naprej namreč verjamejo v to lokacijo in nadaljujejo vse postopke za pridobitev dovoljenj za drugo fazo, prav tako se bodo potrudili izpolniti vse obveze iz prve faze.

" Da bi lahko postopke izpeljali na čim boljši način, smo danes že izpeljali prve sestanke s predstavniki sveta delavcev in sindikata, " je dejal Adam. Pogovore s sodelavci bodo opravili v naslednjih tednih, do takrat pa bo večina še naprej na delo čakala doma.

Kot je po zboru delavcev povedal prvi mož hoške družbe David Adam , želijo začasne negotove razmere kar najbolj mirno preživeti, zaradi česar so se vsem zaposlenim odločili ponuditi delo v svoji graški tovarni. Zagotovil je, da ne bodo odpuščali, pač pa bodo za vsakega zaposlenega poiskali najboljšo možno individualno rešitev.

Sicer pa so se tudi v graški Magni pred časom razšli z okoli 150 agencijskimi delavci, tako da so tudi tam razmere na določenih programih težavne. Z omenjenim zmanjšanjem števila pogodbenih delavcev so na nek način omogočili prezaposlitev svojih delavcev iz Hoč, saj želijo ohraniti tukajšnjo dobro ekipo.

Sestanka z vodstvom hoške družbe se je udeležil tudi vodja sindikata KSS Gvido Novak, s katerim so pred izbruhom epidemije podpisali kolektivno pogodbo. Po njegovih besedah so se z vodstvom danes sestali že četrtič, kar se mu zdi zelo pohvalno, saj so bili zaposleni o dogajanju ves čas sproti informirani.

"Reševanja razmer so se glede na današnji predlog lotili zelo pozitivno, saj bodo vsem ponudili delo v Gradcu, govora o odpuščanju pa ni bilo. Za vsakega bodo skušali najti rešitev, kar ocenjujem kot zelo pozitivno," je dejal Novak, ki ocenjuje, da bodo delavci v veliki večini sprejeli ponujene možnosti, saj bodo tako obdržali zaposlitev v Hočah.

Po njegovih besedah so tudi delavci, glede na okoliščine, zadovoljni, saj so v Gradcu nenazadnje odpuščali agencijske delavce, da bodo lahko tja odšli slovenski delavci. Prav tako ne glede na epidemijo postopki širitve tovarne tečejo normalno naprej, so jim pa po Novakovih besedah povedali, da je predlagani ukrep predviden do konca leta, ko naj bi postalo bolj jasno, kako se bodo popravile razmere.

Izvršni direktor za kadre pri graški Magni Jörg Tutnerje povedal, da je pri njih trenutno zaposlenih 8500 ljudi, od tega okoli 1400 iz Slovenije, na katere so zelo ponosni. Odpuščali niso, so se pa zaradi razmer za sodelovanje zahvalili delu agencijskih delavcev, čeprav se ves čas trudijo za vsakega zaposlenega.

V podjetju so se med ukrepi sicer odločili za skrajšanje delovnega časa, avstrijska vlada pa je z ukrepi zagotovila, da zaposleni prejmejo med 80 in 90 odstotkov svoje plače. Ker imajo v Gradcu več programov, se razmere v njih precej razlikujejo. "V nekaterih delajo že stoodstotno, v drugih pa le okoli 50-odstotno," je dejal Tutner in dodal, da je v sedanjih razmerah, ki jih še nikoli nismo doživeli, težko napovedati, kako se bodo zadeve v avtomobilski industriji odvijale v jesenskem času.