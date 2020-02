Hotele Bernardin bodo pripojili k Savi Turizmu, mali delničarji niso zadovoljni

Pogodbo o pripojitvi, ki je del zgodbe o oblikovanju državnega turističnega holdinga, sta družbi podpisali decembra lani. Pogodba o pripojitvi predvideva, da bodo Hoteli Bernardin na Savo Turizem prenesli premoženje, pravice in obveznosti, družba pa bo prenehala. Delničarji Hotelov Bernardin bodo za vsako delnico prejeli 1,0473 delnice družbe Sava Turizem. Ta bo zato izdala 16,8 milijona novih delnic, osnovni kapital družbe pa se bo s tem povečal na 56,5 milijona evrov, navaja STA.

Strokovni sodelavci Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD), ki so že v januarju pregledali relevantna gradiva ter opravili tudi vpogled v cenitveni poročili o vrednotenju družb Sava Turizem in Hoteli Bernardin, pa imajo pomisleke. Naleteli so namreč na nekatera pomembna odprta vprašanja, predvsem v zvezi z menjalnim razmerjem in primernostjo ocenjene vrednosti.