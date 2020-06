Hoteli in zdravilišča večinoma ostajajo zaprti. Ključni bodo tuji gosti

So pa na Bledu danes odprli Hotel Triglav, ki bi sicer s svojimi 22 sobami lahko deloval že prej, a so se glede na razmere za ponovni zagon odločili z današnjim dnem. Gostov sicer danes še ne pričakujejo, bodo pa prišli še v tem tednu, saj imajo nekaj rezervacij iz Slovenije. Zaenkrat hotel ne bo poln, vendar, kot pravijo v hotelu, kjer ostajajo optimistični, nekje morajo začeti.

V gorenjskih turističnih središčih je večina večjih hotelov danes še zaprta. V Sava hotelih Bled, v okviru katerih deluje šest hotelov, letos zaradi pandemije in odvisnosti od tujih gostov načrtujejo odprtje le enega hotela, in sicer prenovljenega Hotela Park 25. junija.

Čakajo tuje goste

Na to je opozoril tudi direktor Bohinj Eco HotelaAnže Čokl, ki je pojasnil, da ni točnih informacij, kako bo z odprtjem meja. "Večino naših gostov predstavljajo tujci in dokler ne bo z mejami rešeno, bi z odpiranjem hotela samo poglabljali katastrofalno finančno sliko," je dejal Čokl, ki računa na odprtje hotela in vodnega parka ob koncu meseca oziroma ob odprtju meje z Avstrijo. Njegov manjši butični hotel Surose 7 pa bo vrata odprl 11. junija.

V Termah Olimia so se odločili, da bodo hotele Breza in Sotelia ter aparthotel Rosa in apartmajsko naselje Lipa odprli v petek. Takrat bodo začeli obratovati tudi bazeni Family Wellnessa Termalija in Wellness centra Orhidelia, medtem ko bodo, če bo vreme ugodno, vrata Termalnega parka Aqualuna odprli prihodnji petek, 12. junija, je povedal direktor marketinga v termah Vasja Čretnik.

V času epidemije so sicer po njegovih besedah v Termah Olimia poleg nujnih vzdrževalnih del izvedli tudi investicijo v prenovo in razširitev restavracije in posodobitev kuhinje v hotelu Breza, v Termah Tuhelj pa so zaključujejo drugo fazo posodobitve kampa, v okviru katere bodo uredili glamping s 36 mobilnimi enotami, bazenom in velnes oazo.

Čretnik pravi, da so dobro pripravljeni na sprejem gostov, in teh bodo imeli že ta konec tedna precej v vseh nastanitvenih zmogljivostih. Kot je ocenil, je bila promocijsko prodajna akcija, ki so jo lansirali v začetku maja, ko še niso bili znani datumi odpiranja, zelo uspešna. Tudi to je eden od razlogov, da bodo odprli v petek, ko že imajo najavljene goste in ne danes, je še pojasnil Čretnik.

Tudi družba Thermana bo hotel Zdravilišče Laško odprla v petek, bazene hotela Thermana Park bo mogoče obiskati od 15. junija, hotel Thermana Park pa 19. junija, je povedala tiskovna predstavnica Thermane Nina Pader. Hotel Thermana Park je junija tradicionalno dobro zaseden s poslovnimi in športnimi dogodki, ki pa so bili zaradi epidemije večinoma odpovedani. Ta teden pa že gostijo prve manjše enodnevne dogodke.

V hotelu Zdravilišče Laško bodo imeli od petka v večji meri goste, ki so pri njih na zdraviliškem zdravljenju in obnovitveni rehabilitaciji. Hotel se bo povsem napolnil v enem tednu in se počasi vrnil v ustaljene tire delovanja, je dodala. Zdraviliško zdravljenje na negovalnem oddelku za neposredne premestitve iz bolnišnic je sicer nemoteno potekalo tudi v času epidemije. Ambulantna fizioterapija in specialistični pregledi pa so v polnem teku že od začetka maja.

Termalni center Thermana Park z bazeni pod kupolo in zunanje bazene bodo odprli 15. junija. Z oglaševanjem trenutno ciljajo na domače velnes in počitniške goste, družine in pare. Prve tedne po odprtju imajo že zelo dobro zasedene, v kasnejših mesecih pa računajo tudi na tuje goste. Da bodo uspeli na tujih trgih, mora biti zadoščeno tudi ostalim pogojem, kot je na primer dovoljen vstop v Slovenijo z njihovih ključnih tujih trgov, je dejala Padrova.

Terme Ptuj začetek sezone prav tako napovedujejo za 15. junij, ko naj bi vrata odprli hotel Primus, pa tudi tamkajšnji velnes in hotelsko kopališče, enako pa velja za vse ostale njihove zmogljivosti, torej kamp in zunanji termalni park, medtem ko naj bi notranji bazeni in savne ostale do nadaljnjega zaprte.

Nekoliko kasneje bodo začeli goste sprejemati v Rogaški Slatini. Grand hotel Rogaška bo vrata odprl 24. junija, Grand hotel Sava pa šele 2. julija. Kot sporočajo od tam, bodo za to, da bo oddih za obiskovalce brezskrben in varen poskrbeli z varnostnimi ukrepi, s katerimi bodo goste seznanili takoj, ko jih bodo prejeli od pristojnih ustanov.

Podjetje Unitur bo vrata nastanitvenih zmogljivosti in bazenov v Termah Zreče znova odprlo v sredo, pri tem pa bodo poskrbeli, kot zagotavljajo, da bodo zadostili vsem priporočenim ukrepom zdravstvene stroke, da bo počitnikovanje pri njih varno. V termah že od 6. maja izvajajo ambulantno fizioterapijo in vse posvete v specialističnih ambulantah, skupaj z vsemi priporočili pa bodo postopno odprli tudi gostinske objekte. Še naprej pa so zaprte savne, saj še niso prejeli ustreznih priporočil pristojnih ustanov. Odprli jih bodo predvidoma v drugem tednu junija.

Iz Term Maribor za zdaj sporočajo, da bodo predvidoma 15. junija odprli mestni hotel Mercure City Center, medtem ko hoteli, vključno z največjim Habakukom pod Pohorjem, za zdaj ostajajo zaprti. So pa že 22. maja znova odprli gostilno Pri treh ribnikih. Z današnjim dnem v Mariboru od večjih hotelov vrata spet odpira Hotel City.