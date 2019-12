Hotelirji na Obali si manejo roke, dober obisk tudi na smučiščih

V hotelih družbe Hoteli Bernardin v času praznikov pričakujejo polno zasedene hotele, v katerih bo skupaj silvestrovalo okoli 1000 gostov. Prevladujejo gostje iz Avstrije in Italije. Zasedenost hotelov je sicer primerljiva z lanskim letom, pri čemer je izločen hotel Histrion, ki je v tem obdobju zaprt zaradi prenove. V sklopu silvestrovanj v Grand hotelu Bernardin, hotelu Salinera v Strunjanu in izolskem resortu San Simon bodo gostje v novo leto vstopili ob zvokih žive glasbe.

V Turističnem združenju Portorož si podobno kot lani za letošnje silvestrovo znova obetajo polno zasedene hotele. Pri tem pričakujejo od 25 do 30 odstotkov domačih gostov, med tujimi pa največ Italijanov in Avstrijcev.

Prevladujejo gostje iz Avstrije in Italije.

Tudi v ostalih izolskih hotelih po navedbah tamkajšnjega turističnega združenja pričakujejo dobro zasedenost. Tako bodo v hotelu Cliff na Belvederju glede na trenutne rezervacije 100-odstotno zasedeni, kar je enako kot lani, čez novo leto pa bo pri njih bivalo največ gostov iz Slovenije, ki jim bodo sledili gostje iz Nemčije, Avstrije in Italije. Polno zasedene bodo tudi Ville Belvedere, kjer bo prav tako največ gostov iz Slovenije, na drugem mestu pa so Italijani pred Nemci in Avstrijci.

Največ ljudi pričakujejo v Kopru

Tudi v hotelu Delfin bodo, kot običajno, imeli čez novo leto zasedene vse zmogljivosti. Pri tem gre večinoma za stalne goste iz Slovenije. Okoli 100 večerij bodo pripravili še na račun zunanjih gostov, skupaj s hotelskimi gosti pa bodo tako pripravili okoli 530 večerij.

Tudi hotelski obrati v Mestni občini Koper bodo dobro zasedeni. Pri nekaterih se obeta 100-odstotna zasedenost, v povprečju pa se številke gibljejo med 80 in 90 odstotki, so pojasnili v Turistični organizaciji Koper. Pri tem pričakujejo največ domačih in italijanskih gostov.

Obiskovalci se bodo lahko udeležili tudi kakšnega od številnih silvestrovanj na prostem. Največ ljudi je pričakovati v Kopru, kjer bodo v Taverni v novo leto vstopili ob zvokih skupine Rock Partyzani. V Piranu bodo silvestrovali na osrednjem Tartinijevem trgu, nastopili pa bodo Samuel Lucas & The Groove Station, DJ Adriano Roy ter Iztok Gustinčič. Silvestrovanje na izolski Lonki bodo popestrili Ne me jugat in Bakan Gang. Na novega leta dan bodo v Portorožu sledili še tradicionalni novoletni skoki v morje.

Tudi na smučiščih zadovoljni

Po nedavni odjugi so zadnji mrzli in sončni dnevi spet poskrbeli za nekaj bolj pozitivnega vzdušja na večjih smučiščih po Sloveniji. Nekatera pripravljajo zabavni silvestrski program in si ob mrzlem in sončnem vremenu obetajo dober obisk tudi prihodnje dni.

Na Krvavcu, kjer so ob pomanjkanju naravnega snega uspeli tehnično zasnežiti več prog, v teh dneh beležijo povečan obisk. Predvsem je na smučišču več otrok, ki se udeležujejo smučarskih tečajev. Kot so navedli v RTC Krvavec, je vzdušje v teh sončnih dneh pozitivno, k temu prispevajo tudi zabavne vsebine na t. i. plaži Krvavec, brezplačen šmorn za pohodnike in obisk dobrih mož.