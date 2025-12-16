Naslovnica
Gospodarstvo

Hrana vse dražja, Slovenija v vrhu Evropske unije po rasti cen

Ljubljana, 16. 12. 2025 18.19 pred 1 uro 3 min branja 104

Avtor:
Rebeka Tomaduz
Stroški vse višji

Kava, čokolada, meso, pijače, skoraj ni izdelka, pri katerem ne bi še enkrat preverili cene. In to ni le občutek. Slovenija je po rasti cen hrane v samem vrhu Evropske unije. Le Romunija, Estonija in Bolgarija so oktobra zabeležile višjo rast cen kot mi, poudarjajo na statističnem uradu.

Prav v tem času lanskega decembra je cena kakava dosegla najvišjo vrednost, od začetka letošnjega leta pa je padla za 56 odstotkov. Kupci tega padca največkrat ne občutijo v enaki meri, pojasnjujejo na statističnem uradu (Surs).

"Odziv pri cenah je, vendar je vprašanje, ali dejansko dosežejo raven pred podražitvijo," razlaga Martin Bajželj s Sursa.

Po rasti cen smo v samem vrhu Evropske unije.

"Cene življenjskih potrebščin so bile letos novembra za 2,3 odstotka višje kot novembra lani. Inflacijo najbolj zvišujejo cene hrane, ki se je na letni ravni podražila za 4,4 odstotka," je povedal Bajželj.

"Kako rastejo cene hrane, pa mislim, da najbolje vedo državljani, še posebej gospodinje, ko gredo v trgovino in vsak teden za isti denar dobijo manj izdelkov. Inflacija pa se, kar se tiče cen hrane, niti najmanj ni umirila," je povedala Suzana Lep Šimenko, poslanka SDS.

Očitke SDS je predsednik vlade Robert Golob zavrnil, saj je, kot pravi, to realnost celotne Evrope od začetka ukrajinske vojne.

"Jaz bi pričakoval, da bo največja rast na področju, kjer nismo samooskrbni, denimo pri zelenjavi. Pa ni pri zelenjavi, ni pri krompirju, pri obeh je celo negativna. Ravno tiste panoge, kjer pa smo samooskrbni, meso, še posebej goveje meso, tam je pa rast cen najvišja," je dejal.

"Po celi verigi, od pridelovalcev, če želite kmetov, do predelovalne industrije, do distributerjev in trgovcev, so vsi približno enako dvigovali cene. Kar pomeni, da so vsi, ki so v Sloveniji udeleženi v trgovini z mesom, enako dobro zaslužili," je dodal Golob.

Kmetje v ta koš ne spadajo, trdi predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek: "Zagotovo primarni sektor, torej kmetje, zagotovo niso tisti, ki bi bili odgovorni za dvige cen, kajti prašičerejski sektor, torej pri rdečem mesu, beleži najnižje cene pri kmetih v zadnjih 12 letih, torej cene pri kmetih padajo, v maloprodaji pa rastejo, zato je treba razloge iskati drugje."

In kaj bomo občutili kupci? Račun za božične dobrote bo tudi letos višji.

"Za govejo oziroma telečjo pečenko bomo v povprečju odšteli približno 24 odstotkov več kot pred letom dni. Od sestavin, ki jih pogosto potrebujemo za peko, na primer moka, kakav, čokolada v prahu, maslo in jajca, se je v letu dni nekoliko pocenila le moka, ostale so se podražile. Kakav in čokolada v prahu za 12 odstotkov, maslo za osem odstotkov, jajca pa v povprečju za dva odstotka," je povedal Bajželj.

Prihranili ne bomo niti pri prazničnih penečih mehurčkih, alkoholne pijače so dražje, med njimi pa bomo največ, in sicer štiri odstotke več kot lani, odšteli za pivo.

inflacija cene živil rast cen Slovenija

Kempinski zapušča Slovenijo. Kaj bo s hotelom Palace?

Vozila z notranjim zgorevanjem ostajajo, predlaga Evropska komisija

SORODNI ČLANKI

Inflacija v Sloveniji pada, cena plina najnižja v letu in pol

Cene še vedno naraščajo, a počasneje: novembrska inflacija nekoliko nižja

Hrana in pijača za polovico dražji kot pred 10 leti, skok cen govedine in kave

Svet ECB pušča obrestne mere nespremenjene

Inflacija pospešila na 3,1 odstotka: najbolj se je podražila hrana

IMF znižal napoved rasti BDP Slovenije na 1,1 odstotka

