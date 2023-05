Kako in cene katerih proizvodov bo spremljala vlada?

Z gospodarskega ministrstva so medtem pozneje sporočili, da je bila s ciljem spremljanja cenovnih dogajanj v prehranski verigi danes izdana odredba o obveznem rednem pošiljanju podatkov o cenah kmetijskih pridelkov in živilskih proizvodov, ki bo v uradnem listu predvidoma objavljena še danes, za obdobje šestih mesecev pa bo začela veljati 1. julija.

Ker stopnje rasti cen hrane ostajajo visoke, v zadnjih mesecih so bile celo višje kot drugod v evrskem območju, je spremljanje cen hrane danes na novinarski konferenci ob prvem letu delovanja vlade najprej napovedal premier Robert Golob . Kot je dejal, želi vlada ugotoviti, "kdo v verigi ima neupravičene dobičke in oderuške marže".

Zavezanci za poročanje so pridelovalci, posredniki, predelovalci in trgovci, torej deležniki v celotni verigi preskrbe s hrano, od mikro do velikih podjetij.

Odredba določa obveznost zavezancev za mesečno pošiljanje podatkov o odkupnih oziroma prodajnih ponderiranih cenah na enoto, o odkupljeni oziroma prodani količini in o poreklu kmetijskih pridelkov in živilskih proizvodov.

Z ukrepom želi vlada spremljati, analizirati in kontrolirati gibanje cen določenih proizvodov v prehranskem sektorju ter tako pridobiti podatke o stanju v verigah preskrbe s hrano, so zapisali. Predstavniki vlade naj bi na podlagi teh dognanj nato "v intenzivnem dialogu s ključnimi deležniki prehranske panoge" iskali učinkovite načine za obvladovanje cen v prehranski verigi.

Kako bodo zavezanci poročali o ceni?

V skladu z odredbo bodo zbirali cene in količine ter poreklo v sektorjih žit, mesa, mleka, jajc, sadja in zelenjave. Zavezanci bodo podatke poročali v informacijski sistem ministrstva, ki ga bo vzpostavila Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Od kmetijskih pridelkov bodo morali zavezanci poročati podatke o pšenici, govejem mesu za kakovostni tržni razred A-R2, svinjskem mesu za kakovostni razred S, piščančjem mesu za prsni file in bedra perutnine vrste Gallus domesticus, nepredelanem svežem mleku, jajcih hlevske reje kategorije M in L in svežih jabolkih. Podatki bodo morali biti v ustreznih količinah na tono, na 100 kg oziroma 100 kosov.

Od živilskih izdelkov bodo morali zavezanci poročati podatke o pšenični moki brez polnozrnate moke, belem, polbelem in črnem kruhu, govejem mesu s kostjo in brez kosti, piščančjem mesu s kostjo in brez kosti, svinjskem mesu s kostjo in brez kosti, posušenem, soljenem oziroma dimljenem mesu, svežem polnomastnem mleku, svežem posnetem mleku, jogurtu brez dodatkov, poltrdem siru, predpakiranih jajcih hlevske reje kategorije M in L , jabolkih, bananah, limonah, listnati solati, krompirju, čebuli in korenju.