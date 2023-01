Pozabljeni poslovni odjemalci: 'Ogrevanje bazena bo za 60.000 evrov dražje'

Čeprav je vlada za gospodinjstva in zaščitene odjemalce cene zamejila, so iz sistema izpadli nekateri poslovni odjemalci. Visoke cene bi tako lahko ogrozile več javnih zavodov. Kot opozarja župan, bosta tako prostovoljno gasilsko društvo kot tudi lokalni Rdeči križ samo za ogrevanje odštela približno 4000 evrov več kot lani, ogrevanje edinega bazena v regiji bo dražje za 60.000 evrov, ocenjuje.

A za nekatere zaščitene odjemalce, kamor spadajo vrtci, šole, zdravstveni domovi in socialni zavodi, bo ogrevanje le nekoliko cenejše. Potem ko je vlada cene daljinskega ogrevanja v sredo zamejila za gospodinjstva, je danes za obdobje od 1. januarja do konca aprila zamejila tudi cene ogrevanja za že omenjene odjemalce.

Kumer: Tisti, ki predlani niso kupili energenta, so zamudili trenutke

Zakaj se težave sploh pojavljajo ravno pri daljinskem ogrevanju? In zakaj so cene v nekaterih občinah znatno višje kot drugje? Jedro problema je, kot pravi minister, preprosto – nekateri ponudniki toplote so zemeljski plin nabavljali za več let vnaprej, nekateri pa sproti.