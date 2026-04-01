Hrvaška bo sprostila 35.000 ton dizelskega goriva

Hrvaška se je v duhu evropske solidarnosti pridružila usklajeni akciji držav članic EU, sproženi po odločitvi Mednarodne agencije za energijo z 11. marca o skupnem sproščanju 400 milijonov sodov iz strateških zalog, so danes sporočili iz vlade.

Ukrep je bil na ravni EU sprejet zaradi stabilizacije trga zaradi motenj v tranzitu skozi Hormuško ožino in zmanjšani proizvodnji na Bližnjem vzhodu.

Hrvaški minister za gospodarstvo Ante Šušnjar je danes po seji vlade dejal, da ne gre za izredni ukrep ali izredne razmere, temveč je današnja odločitev vlade sprejeta v okviru širših evropskih prizadevanj za stabilizacijo trga.