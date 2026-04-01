Hrvaška bo sprostila 35.000 ton dizelskega goriva

Hrvaška se je v duhu evropske solidarnosti pridružila usklajeni akciji držav članic EU, sproženi po odločitvi Mednarodne agencije za energijo z 11. marca o skupnem sproščanju 400 milijonov sodov iz strateških zalog, so danes sporočili iz vlade.
Ukrep je bil na ravni EU sprejet zaradi stabilizacije trga zaradi motenj v tranzitu skozi Hormuško ožino in zmanjšani proizvodnji na Bližnjem vzhodu.
Hrvaški minister za gospodarstvo Ante Šušnjar je danes po seji vlade dejal, da ne gre za izredni ukrep ali izredne razmere, temveč je današnja odločitev vlade sprejeta v okviru širših evropskih prizadevanj za stabilizacijo trga.
Hrvaška, kot je dejal Šušnjar, ni članica Mednarodne agencije za energijo in ji ni treba izvajati njenih odločitev, vendar to počne kot izraz solidarnosti. "Kar zadeva varnost naše oskrbe, imamo absolutno vse pod nadzorom," je poudaril.
Hrvaška je podobno odločitev sprejela leta 2022 na začetku vojne v Ukrajini, ko je bila ogrožena stabilnost evropske oskrbe.
