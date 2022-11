Hrvaška čez dober mesec v evro območju, ne pozabite zamenjati kun

Banke bodo bankovce hrvaških kun odkupovale do konca leta 2022. Posamezna banka bo v skladu s svojo poslovno politiko lahko menjala kune v evre tudi v letu 2023 za vse stranke ali se bo odločila, da bo menjalniške posle opravljala zgolj za svoje stranke, ki imajo pri banki odprt transakcijski račun. "Zato priporočamo, da se pri svoji banki predhodno pozanimate o pogojih menjave, še posebej pri menjavah in dvigih višjih zneskov," so svetovali predstavniki Združenja bank Slovenije.

Januarja in februarja prihodnje leto bo bankovce hrvaških kun v evre mogoče brez provizije zamenjati tudi na blagajni Banke Slovenije, vendar menjava kovancev in bankovcev starejših serij ne bo možna.

V Sloveniji je kune, ki so oziroma bodo ostale v denarnicah, mogoče zamenjati v bankah in hranilnicah ter menjalnicah, ki imajo za to dovoljenje Banke Slovenije. Januarja in februarja prihodnje leto pa bo bankovce hrvaških kun v evre mogoče brez provizije zamenjati tudi na blagajni Banke Slovenije, vendar menjava kovancev in bankovcev starejših serij ne bo možna, so pojasnili na spletni strani Banke Slovenije.

Valuti lahko zamenjate na blagajni Banke Slovenije. Vsota, ki jo bo lahko posameznik zamenjal na dan, je omejena na skupni znesek 8.000 hrvaških kun. "Po izteku tega obdobja brezplačne menjave bankovcev hrvaške kune v Banki Slovenije ne bomo več izvajali," so opomnili na Banki Slovenije.