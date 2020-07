Hrvaška in Bolgarija pomemben korak bližje prevzemu evra

Vstop hrvaške kune in bolgarskega leva v ERM II je rezultat trdega dela in priča o privlačnosti skupne evropske valute, ki je še vedno razmeroma mlada, a globalno izjemno uspešna, je poudaril izvršni podpredsednik komisijeValdis Dombrovskis.Odločitev o vstopu so s konsenzom sprejeli sodelujoči v mehanizmu ERM II, torej Evropska centralna banka (ECB), države v območju evra in Danska.