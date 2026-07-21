Hrvaška: turisti čakajo popuste ali odhajajo drugam?

To še ne pomeni, da so se turisti Hrvaški množično odpovedali. V prvi polovici letošnjega leta je država zabeležila 7,6 milijona prihodov in 29,5 milijona prenočitev. Toda avtomatična zvestoba gostov očitno peša Turisti vse pogosteje primerjajo ponudbe, čakajo na popuste, izbirajo nastanitve z možnostjo brezplačne odpovedi ali se odločajo za druge države, kjer za podoben znesek dobijo več storitev. Še pred nekaj leti so bili apartmaji v Istri, Dalmaciji in na otokih v glavni sezoni pogosto razprodani več mesecev vnaprej. Zdaj je tudi julija in avgusta mogoče najti proste nastanitve v priljubljenih turističnih krajih, ponudniki pa goste privabljajo z akcijami in ponudbami v zadnjem trenutku.

Hvar FOTO: Profimedia

Cene v turizmu v manj kot desetletju višje za 70 odstotkov

Po podatkih hrvaškega statističnega urada, ki jih povzemajo tuji mediji, so se cene v hrvaškem turizmu med letoma 2015 in 2024 zvišale za približno 70 odstotkov. Rast se je po pandemiji še pospešila, ko se je povpraševanje po potovanjih močno povečalo, dodatno prelomnico pa je pomenla uvedba evra januarja 2023. Čeprav uvedba skupne evropske valute sama po sebi ni edini vzrok za podražitve, jo številni dolgoletni gostje povezujejo z občutnim zvišanjem cen v nastanitvah, lokalih in trgovinah. Ob menjavi valute so številni ponudniki cene zaokrožili navzgor, nato pa so se nadalje povečevali tudi stroški energije, dela, hrane in drugih storitev. Hrvaška se tudi letos spopada z razmeroma visoko inflacijo. V različnih napovedih, navedenih v medijskih poročilih, se ocene gibljejo med približno 3,4 in 4,4 odstotka. Za turistične ponudnike to pomeni višje stroške elektrike, živil, vzdrževanja, logistike in dela, ki jih vsaj deloma prenašajo na goste. Podražilo se ni le prenočevanje. Obiskovalci višje cene občutijo pri vsakodnevnih nakupih, v restavracijah, barih, slaščičarnah, na plažah in pri prostočasnih dejavnostih. V preteklih sezonah so veliko pozornosti vzbudili primeri sedmih evrov za kapučino in dnevnega najema ležalnika za 80 evrov v Dubrovniku. Čeprav takšne cene niso značilne za vso državo, utrjujejo vtis, da je Hrvaška postala draga.

Najbolj nezadovoljni so gostje, ki se vračajo že leta

Na zaznavanje cen močno vplivajo pretekle izkušnje. Turisti, ki Hrvaško obiščejo prvič, se nad cenami pogosto pritožujejo manj, saj jih primerjajo z drugimi današnjimi sredozemskimi destinacijami. Povratniki pa se spominjajo obdobja, ko so bile nastanitve, hrana in gostinske storitve bistveno cenejše. Prav dolgoletni gostje zato najhitreje zaznajo, da je za enako vsoto danes mogoče dobiti manj kot pred nekaj leti. Hrvaška se je cenovno približala Španiji in Italiji, vendar turisti menijo, da ponudba, raven storitev in vključene ugodnosti temu niso vedno sledile. To je še posebej očitno pri družinah, ki so nekoč lahko razmeroma ugodno preživele dva tedna v apartmaju ob Jadranu. Danes morajo poleg dražje nastanitve računati še na visoke stroške hrane, parkiranja, ležalnikov, trajektov, izletov in restavracij.

Hrvaška obala FOTO: AP

Konkurenca ponuja več za podoben denar

Hrvaška se tradicionalno opira na individualne goste, apartmaje, kampe in potovanja z avtomobilom. Pri takšni obliki dopusta obiskovalec sproti plačuje živila, obroke, pijačo, prevoz in druge storitve, zato podražitve opazi praktično vsak dan. V Turčiji, Grčiji, Egiptu in Bolgariji pa lahko turist za primerljiv ali celo nižji skupni znesek dobi paket s poletom, hotelsko nastanitvijo, obroki, pijačo in pogosto tudi dodatnimi storitvami. Po ocenah turističnih portalov je lahko dopust enake dolžine v Turčiji ali Grčiji za družino cenejši za več sto evrov. To je pomembno predvsem v času, ko so evropska gospodinjstva previdnejša pri porabi. Gostje ne primerjajo več le cene hotelske sobe ali apartmaja, ampak celoten strošek dopusta. Hrvaška pri tem izgublja eno svojih nekdanjih ključnih prednosti – občutek, da je mogoče ob Jadranu dopustovati preprosto in poceni, menijo kritiki.

Namesto zgodnjih rezervacij čakanje na zadnji trenutek

Spremembe so vidne tudi pri rezervacijskih navadah. Vedno več turistov rezervira pozneje, zahteva možnost brezplačne odpovedi in spremlja ponudbe na več spletnih platformah hkrati. Če se cena ne zniža, brez večjih zadržkov izberejo drugo državo. Takšno vedenje povečuje pritisk na hotelirje in zasebne ponudnike. Ker želijo zapolniti proste zmogljivosti, nekateri tik pred prihodom znižujejo cene ali ponujajo dodatne ugodnosti. S tem pa se lahko vzpostavi začaran krog: gostje se navadijo čakati, ponudniki pa vse težje načrtujejo sezono in prihodke. Hrvaški turizem je bil dolgo vajen močnega povpraševanja, zaradi katerega je bilo mogoče v glavni sezoni cene zviševati brez večjega tveganja. Zdaj morajo ponudniki bolj paziti na razmerje med ceno in kakovostjo, saj ima gost na voljo veliko alternativ.

Obala Istre FOTO: Shutterstock

V Istri in Kvarnerju že opazna nihanja