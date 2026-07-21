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Gospodarstvo

Hrvaška: turisti čakajo popuste ali odhajajo drugam?

Zagreb, 21. 07. 2026 09.53 pred 51 minutami 5 min branja 55

Avtor:
N.Š.
Hrvaško morje

Hrvaška je bila dolga leta za številne evropske turiste skoraj samoumevna izbira: dovolj blizu za potovanje z avtomobilom, s privlačno obalo, številnimi apartmaji in cenami, ki so bile praviloma občutno nižje kot v Italiji ali Španiji. Toda ta podoba se hitro spreminja. Zaradi izrazite rasti cen, visoke inflacije in vse močnejše konkurence drugih sredozemskih držav Hrvaška izgublja sloves ugodne počitniške destinacije, pišejo mediji z nemškega govornega področja kot sta švicarski Blick in avstrijski Kronen Zeitung.

To še ne pomeni, da so se turisti Hrvaški množično odpovedali. V prvi polovici letošnjega leta je država zabeležila 7,6 milijona prihodov in 29,5 milijona prenočitev. Toda avtomatična zvestoba gostov očitno peša Turisti vse pogosteje primerjajo ponudbe, čakajo na popuste, izbirajo nastanitve z možnostjo brezplačne odpovedi ali se odločajo za druge države, kjer za podoben znesek dobijo več storitev.

Še pred nekaj leti so bili apartmaji v Istri, Dalmaciji in na otokih v glavni sezoni pogosto razprodani več mesecev vnaprej. Zdaj je tudi julija in avgusta mogoče najti proste nastanitve v priljubljenih turističnih krajih, ponudniki pa goste privabljajo z akcijami in ponudbami v zadnjem trenutku.

Hvar
Hvar
FOTO: Profimedia

Cene v turizmu v manj kot desetletju višje za 70 odstotkov

Po podatkih hrvaškega statističnega urada, ki jih povzemajo tuji mediji, so se cene v hrvaškem turizmu med letoma 2015 in 2024 zvišale za približno 70 odstotkov. Rast se je po pandemiji še pospešila, ko se je povpraševanje po potovanjih močno povečalo, dodatno prelomnico pa je pomenla uvedba evra januarja 2023.

Čeprav uvedba skupne evropske valute sama po sebi ni edini vzrok za podražitve, jo številni dolgoletni gostje povezujejo z občutnim zvišanjem cen v nastanitvah, lokalih in trgovinah. Ob menjavi valute so številni ponudniki cene zaokrožili navzgor, nato pa so se nadalje povečevali tudi stroški energije, dela, hrane in drugih storitev.

Hrvaška se tudi letos spopada z razmeroma visoko inflacijo. V različnih napovedih, navedenih v medijskih poročilih, se ocene gibljejo med približno 3,4 in 4,4 odstotka. Za turistične ponudnike to pomeni višje stroške elektrike, živil, vzdrževanja, logistike in dela, ki jih vsaj deloma prenašajo na goste.

Podražilo se ni le prenočevanje. Obiskovalci višje cene občutijo pri vsakodnevnih nakupih, v restavracijah, barih, slaščičarnah, na plažah in pri prostočasnih dejavnostih. V preteklih sezonah so veliko pozornosti vzbudili primeri sedmih evrov za kapučino in dnevnega najema ležalnika za 80 evrov v Dubrovniku. Čeprav takšne cene niso značilne za vso državo, utrjujejo vtis, da je Hrvaška postala draga.

Najbolj nezadovoljni so gostje, ki se vračajo že leta

Na zaznavanje cen močno vplivajo pretekle izkušnje. Turisti, ki Hrvaško obiščejo prvič, se nad cenami pogosto pritožujejo manj, saj jih primerjajo z drugimi današnjimi sredozemskimi destinacijami. Povratniki pa se spominjajo obdobja, ko so bile nastanitve, hrana in gostinske storitve bistveno cenejše.

Prav dolgoletni gostje zato najhitreje zaznajo, da je za enako vsoto danes mogoče dobiti manj kot pred nekaj leti. Hrvaška se je cenovno približala Španiji in Italiji, vendar turisti menijo, da ponudba, raven storitev in vključene ugodnosti temu niso vedno sledile.

To je še posebej očitno pri družinah, ki so nekoč lahko razmeroma ugodno preživele dva tedna v apartmaju ob Jadranu. Danes morajo poleg dražje nastanitve računati še na visoke stroške hrane, parkiranja, ležalnikov, trajektov, izletov in restavracij.

Hrvaška obala
Hrvaška obala
FOTO: AP

Konkurenca ponuja več za podoben denar

Hrvaška se tradicionalno opira na individualne goste, apartmaje, kampe in potovanja z avtomobilom. Pri takšni obliki dopusta obiskovalec sproti plačuje živila, obroke, pijačo, prevoz in druge storitve, zato podražitve opazi praktično vsak dan.

V Turčiji, Grčiji, Egiptu in Bolgariji pa lahko turist za primerljiv ali celo nižji skupni znesek dobi paket s poletom, hotelsko nastanitvijo, obroki, pijačo in pogosto tudi dodatnimi storitvami. Po ocenah turističnih portalov je lahko dopust enake dolžine v Turčiji ali Grčiji za družino cenejši za več sto evrov.

To je pomembno predvsem v času, ko so evropska gospodinjstva previdnejša pri porabi. Gostje ne primerjajo več le cene hotelske sobe ali apartmaja, ampak celoten strošek dopusta. Hrvaška pri tem izgublja eno svojih nekdanjih ključnih prednosti – občutek, da je mogoče ob Jadranu dopustovati preprosto in poceni, menijo kritiki.

Namesto zgodnjih rezervacij čakanje na zadnji trenutek

Spremembe so vidne tudi pri rezervacijskih navadah. Vedno več turistov rezervira pozneje, zahteva možnost brezplačne odpovedi in spremlja ponudbe na več spletnih platformah hkrati. Če se cena ne zniža, brez večjih zadržkov izberejo drugo državo.

Takšno vedenje povečuje pritisk na hotelirje in zasebne ponudnike. Ker želijo zapolniti proste zmogljivosti, nekateri tik pred prihodom znižujejo cene ali ponujajo dodatne ugodnosti. S tem pa se lahko vzpostavi začaran krog: gostje se navadijo čakati, ponudniki pa vse težje načrtujejo sezono in prihodke.

Hrvaški turizem je bil dolgo vajen močnega povpraševanja, zaradi katerega je bilo mogoče v glavni sezoni cene zviševati brez večjega tveganja. Zdaj morajo ponudniki bolj paziti na razmerje med ceno in kakovostjo, saj ima gost na voljo veliko alternativ.

Obala Istre
Obala Istre
FOTO: Shutterstock

V Istri in Kvarnerju že opazna nihanja

Po navedbah turističnih portalov se predvsem v Istri in Kvarnerskem zalivu že od leta 2025 kaže bolj neenakomeren vzorec. Močnejšim pomladnim mesecem sledijo šibkejši poletni rezultati, septembra pa je ponekod zaznati upad.

To ne pomeni nujno splošnega zloma sezone. Skupni turistični podatki ostajajo dobri, Hrvaška pa ima številne prednosti, ki jih tekmeci težko posnemajo: bližino srednjeevropskih trgov, razvejano obalo, veliko število otokov, možnost prihoda z avtomobilom in močno mrežo zasebnih nastanitev.

Toda dobre skupne številke lahko zakrijejo razlike med regijami, posameznimi nastanitvami in deli sezone. Medtem ko so vrhunski hoteli in najbolj znane destinacije še vedno dobro zapolnjeni, imajo lahko manj prepoznavni ponudniki ali tisti z manj konkurenčnimi cenami več težav.

Za hrvaški turizem zato ključno vprašanje ni zgolj, ali so cene visoke, ampak ali gost meni, da za plačani denar dobi dovolj.

Turisti so pripravljeni plačati več za dobro lokacijo, kakovostno nastanitev, urejeno okolje, prijazno storitev in jasno oblikovano ponudbo. Nezadovoljstvo pa se poveča, kadar visoke cene spremljajo zastarela oprema, dodatna doplačila, slaba storitev ali občutek, da ponudnik izkorišča glavno sezono.

Trditve, da so hrvaške plaže zaradi visokih cen ostale prazne, so pretirane. Milijoni prihodov in prenočitev kažejo, da Hrvaška ostaja ena najbolj iskanih evropskih počitniških destinacij. Vendar pa fotografije manj obiskanih plaž, proste nastanitve v glavni sezoni in vse pogostejši popusti kažejo, da povpraševanje ni več tako samoumevno kot nekoč.

Medija ugotavljata, da je čas poceni dopusta na Hrvaškem očitno minil. Država pa lahko višje cene upraviči le z izboljšanjem kakovosti, infrastrukture in storitev. Če pa bodo cene še naprej rasle hitreje od vrednosti, ki jo občutijo gostje, bodo imeli tekmeci z ugodnimi paketi vedno večjo prednost, zaključujejo poznavalci.

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KOMENTARJI55

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mojito88521
21. 07. 2026 10.42
Vsi pravijo pojdi v Grčijo ali Turčijo, je ceneje. Zaenkrat še nisem našel cenejše ponudbe od Hrvaške. Že res, da je apartma v Grčiji mogoče cenejši, vendar, če zraven šteješ še letalsko karto, postane dražje.
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0 0
dededetox
21. 07. 2026 10.45
Če pa prišteješ v Hrvatiji vse extra dajatve in goljufanje, je slika še slabša!
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0 0
Medo888
21. 07. 2026 10.38
Kampi so nekateri občutno bolj prazni
Odgovori
+3
3 0
ALEX0000
21. 07. 2026 10.37
Hrvaška ima najlepše morje v Evropi takoj za Grčijo. Njena prednost je edino, da so otoki razmeroma blizu celini in lažje dostopni.
Odgovori
+0
2 2
dober dan
21. 07. 2026 10.42
najlepše morje na svetu*
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-1
0 1
kr nekdo
21. 07. 2026 10.36
problem je samo to k so navajeni da v dveh treh mesecih zasluzijo za celo leto. vec se jim itak ne da delat. 1.7. iskal v zelo turisticnem mestu. in od vecih dobim odgovor, da se niso odpi sezono. k jo pa bojo bo pa cena 200€+noc
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+1
1 0
Barbato43
21. 07. 2026 10.35
Kot prvo nas cisto prevec skrbj za hrvate ,ki so vesolje za nas v turizmu..oni bodo seveda preziveli..s tako obalo je lahko upravljati..rdink ce bi jo imeli mi bi bilo na nivoju bolgarije..hrvatom sigurno ni v interesu mnozicni turizem..vsaj v dolocenih krajih nekot so split ,hvar,brac,dubrovnik itd..tam je treba navit cene do konca..kombinavija lepih dalmatinskih mest in obale je ni v evropi...je ni in pika..zato hori tja svetovna elita in zato je treba ceme navit ,da raja kot je 90% vad na forumu, niti ne pomisli ,da gre tja na dopust..hrvaska bo za 10 let luksuzna turisticna destinacija..gradijo se top hoteli,kampi,marine,vule vodni parki itd..malo jim ne gre na roko ta globalna kriza..bi ne razumete, da se da z visjo ceno in manj turisti zasluzit vec ali isto..imas manj dela z njimi in boljso kakovost storitve..in na koncu ni gnece ..win win..to je sigurno strategija hrvaske..z infrastrukturo ki jo gradijo privabljajo goste z vecjo kupno mocjo..mi se tega ne moremo it ,ker nimamo naravnih pogpjev za to..se posebej ne na obali..oni imajo pac najlepsp obalo v evropi..lepse ni, je lahko samo enako lepa...k nam hodijo bavkpackerji,solo travelarji..to je raja ,ki ne zapravi dosti..vi ljubosumni janezki pa kar hodite v c..rije ala turcija,egipt, bolgarija in se tolazite da je bolje..v tej vasi kme..ski opravi sge samo za tja...
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+0
1 1
Medo888
21. 07. 2026 10.34
Tankajte doma , paštete pa paradižnik pa skrinjo pa bo ker so PREVISOKE CENE V GOSTILNAH NA HRVASKEM
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+2
3 1
jedupančpil
21. 07. 2026 10.37
paradajz turisti :)
Odgovori
+1
2 1
kr nekdo
21. 07. 2026 10.39
takam ze 5 let na hrvaskem. verjetn praparal glih za en orng dopust. trenutno disel pri nas 1,86 pri njih od 1,59
Odgovori
-1
1 2
Medo888
21. 07. 2026 10.39
Ja naj jem iz njihovih gostiln ko mi pripravi kitajske lignje ? Raje imam paradajz
Odgovori
+1
1 0
Hihitalec
21. 07. 2026 10.34
Kaksne zasoljene cene, kaj vi govorite, vsko leto antipropaganda. Zasoljene cene so v Lj
Odgovori
+1
3 2
ALEX0000
21. 07. 2026 10.33
Kosovarji so čist zavzeli hrvaško gostinstvo. Skoraj da ni več vasi ob morju brez njihove ponudbe.
Odgovori
+3
3 0
Medo888
21. 07. 2026 10.36
Ja , cene so dvignili kvalitete hrane pa tam ni po mojem okusu
Odgovori
+2
2 0
Ricola Swiss
21. 07. 2026 10.33
Mi iz Rovt gremo letos dolenjsko raziskovat predvsem Dobruško vas in Šentjernej.
Odgovori
+2
2 0
Krošnja
21. 07. 2026 10.32
Cene v trgovini so visoke(dalmacija), cene v restavracijah so visoke, cene nastanitev; OK dokljer si zadivoljen z manj kakovostnim bivanjem. Tako kot pise v clanku, ce zelim na Hrvasko vendar vidim da je ponudba predraga, iscem v Italiji, Grciji, Spaniji, Albaniji itd. Noben problem
Odgovori
0 0
jedupančpil
21. 07. 2026 10.40
povsod po grčiji in po španiji in italiji imaš enake cene za isto kakovost. ja, hotel 5+ boš pač plačal, apartman je pa 150 na noč tako kot hotel 4 zvezdice in gradnja iz 1990
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0 0
mmickica
21. 07. 2026 10.29
Tisto, kar je zares dobro, si zasluži svojo ceno, vendar je žal na Hrvaškem malo takšnih stvari. Potem se pa večina njihovih hotelskih in apartmajskih ponudnikov zgleduje po cenah v Dubrovniku, Hvaru, Breli, Opatiji in podobnih zares top destinacijah, se pa ne zavedajo, da je njihova ponudba, izgled mesta, plaže in vse ostalo 10 x slabše. Ta razmerja si morajo v glavah malce poštimat najprej!
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-1
0 1
Rd350
21. 07. 2026 10.29
Tako je to, če nisi pripravljen niti tri mesece delat, potem pa celo leto na tem denarju živet. Namesto da bi si podaljšali sezono od aprila do novembra. Pa ne mi govorit da ni v redu vreme. Vreme je u redu. Delat se jim ne da!!!
Odgovori
+2
3 1
kr nekdo
21. 07. 2026 10.27
hodim na hrvasko vsako leto. cene so se spremenile zelo. istra in kvarner izstopata glede cen pa tam do severne dalmacije. kar je nižje je boljse. sam makarsko preskocite. no navade so tud drugacne. vcasih po dvakrat na dan jedli v gostilni sedaj samo se zadnji dan k se spokamo iz apartmaja. zasoljene cene pa se sami si boljse pripravimo. zogica je na strani ponudnike in nismo vsi ovce
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+2
2 0
Hihitalec
21. 07. 2026 10.36
Jaz ne hodim ven jest zato, ker tudi jaz bolje pripravim doma, za to ceno
Odgovori
0 0
Hihitalec
21. 07. 2026 10.37
Neka srednja žalost pa da placam 50€ za 2, hvala lepa
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0 0
ImamLastnoMnenje
21. 07. 2026 10.26
V preteklih letih je bila vsako soboto, pa tudi v petek popoldan in v ponedeljek, od konca junija naprej do konca avgusta, mimo nas velika gneča na cesti v smeri proti morju, ob zastoju na zahodni ljubljanski obvoznici in proti Primorski namreč vozniki uporabljajo obvoz mimo nas....letos pa je bila prva gneča preteklo soboto, 18.7....zmanjšanje pretoka turistov proti morju, tudi hravškem, je letos očitno.....kar ob hrvaških cenah niti ni čudno.
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-1
0 1
jedupančpil
21. 07. 2026 10.36
cene niso prav nič drugačne kot pri nas v centru LJ in ali Bledu..... morda 18.7 manjši pretok, včeraj pa je bil razpad vzhodne obvoznice in vse do vrhnike in naprej
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0 0
klop12
21. 07. 2026 10.25
Ko bo slovenčki odrkili Algarve, bodo pozabli na Hrvaško. Ampak upam, da nikol ne odkrijejo, ostane sam nam
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+2
3 1
mr.poper
21. 07. 2026 10.24
samo še pozdrav za odjavitelja -za vsako kom. se prijav ... pa hitro nazaj za šank .
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0 0
Stajerc22
21. 07. 2026 10.23
Mi letos prvic nismo sli na Hrvasko in smo raje izbrali Spanijo....TOP! Lahko se hrvati samo skrijejo!
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+3
4 1
hamo1234
21. 07. 2026 10.21
Smilijo se mi predvsem avtohtoni Hrvati, ki si ne morejo več privoščiti oddiha na svoji Jadranski obali.
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+5
5 0
zmerni pesimist
21. 07. 2026 10.21
Vsaj vrč hodi po vodo dokler se ne razbije
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+3
3 0
AtomX
21. 07. 2026 10.20
Mi smo bili v dalmaciji - apartma. Cena apartmaja je bila OK. K greš pa ven jest so pa cene nekje 20+€ kvaliteta hrane pa zelo slaba. Trikrat smo šli ven jest in bli vedno razočarani. Hočeš na tržnici kakšno hrano kupit, je pa še slabša kot iz lidla. Tok zanič krompirja iz tržnice še nism jedel.
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+4
4 0
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