Hrvaška v prodajo Croatie Airlines, a ne po zgledu Adrie Airways

"Svetovalci trenutno iščejo potencialnega strateškega partnerja, nato pa se bodo do konca leta odločili o najboljšem možnem dokapitalizacijskem modelu. Nato bomo objavili javno ponudbo," je povedal Butković.

Minister za morje, promet in infrastrukturo Oleg Butković je po poročanju spletnega portala EX-YU Aviation izrazil prepričanje, da bo nedavna odločitev vlade o dokapitalizaciji Croatie Airlines v višini 33,7 milijona evrov pripomogla k iskanju strateškega partnerja, ki se bo strinjal s partnerstvom, osnovanem na 30-odstotnem državnem lastništvu in 70-odstotni zasebni investiciji.

Strateškega partnerja želijo skladno z vladnim načrtom najti najpozneje do konca junija 2020. "Trenutno se osredotočamo na iskanje vlagatelja iz letalskega sektorja, vendar ne bomo vztrajali pri tem," je pojasnil in dodal, da so potencialni vlagatelji že pokazali zanimanje.

Butković je posebej poudaril, da ne želijo takšnega dogovora, kot ga je slovenska vlada sklenila z nemškim skladom 4K Invest za prodajo Adrie Airways. "Ne želimo takšnega strateškega partnerstva, v katerem državni interesi in za državo pomembne storitve ne bi bile zaščitene," je dejal.

Hrvaška vlada bo letalskemu prevozniku pomagala s 33,5 milijoni evrov

Opozoril je, da bi Croatio Airlines v primeru spodletelega poskusa privatizacije lahko doletel podoben scenarij kot Adrio Airways, ki je v stečaju."Prepričan pa sem, da bomo našli najboljšo možno rešitev, da Croatio Airlines stabiliziramo in ji omogočimo rast," je dodal.

Hrvaška vlada je prvi del pomoči nacionalnemu letalskemu prevozniku odobrila septembra, preostali znesek pa mu bo nakazala prihodnje leto. Prvi del znaša okoli 13,5 milijona evrov, drugi pa bo po načrtih dobrih 20 milijonov.

Kot so takrat pojasnili na vladi, je stabilnost poslovanja letalskega prevoznika pomembna za Hrvaško, tudi v luči tega, da bo država v prvi polovici prihodnjega leta predsedovala Svetu EU.

Družba Croatia Airlines je v prvih devetih mesecih letos ustvarila 48,4 milijona kun (6,5 milijona evrov) čiste izgube. Prihodki družbe, ki letos praznuje 30. obletnico delovanja, so se medtem v primerjavi z enakim obdobjem lani povečali za 1,4 odstotka.