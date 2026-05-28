Hrvaška v visoko obdavčitev čezmernih dobičkov

Hrvaški premier Andrej Plenković je danes na seji vlade povedal, da bodo ukrepi vključevali tudi proračunsko disciplino oz. upočasnitev rasti javne porabe in ohranitev obstoječih pravic porabe za proračunske uporabnike do prvega četrtletja prihodnjega leta.

Največja novost je uvedba 50-odstotnega davka na čezmerne bruto dobičkovne marže.

Hrvaški finančni minister Tomislav Ćorić je pojasnil, da se bo davek nanašal na velika in srednje velika podjetja na Hrvaškem, šlo naj bi za okvirno nekaj več kot 1700 podjetij. "Gre za ukrep, ki se nanaša na presežne oziroma čezmerne dobičkovne marže, ki nastajajo pri posameznih pravnih osebah na Hrvaškem," je dejal.

Poslovne rezultate z vidika bruto dobičkovne marže podjetij v letu 2026 bodo po njegovih besedah primerjali s povprečjem tega kazalnika za leta 2023, 2024 in 2025, dovoljeno pa bo 15-odstotno odstopanje zaradi rasti produktivnosti.

"Če bo prišlo do čezmerne rasti dobička, bo dodatni dobiček obdavčen po 50-odstotni stopnji," je še pojasnil. Pri tem je poudaril, da se ta davek ne bo nanašal na davčne zavezance, ki več kot polovico prihodkov ustvarijo zunaj Hrvaške, torej na izvoznike.

Med davčnimi ukrepi je vlada napovedala tudi spremembo pavšalne obdavčitve v turizmu zaradi močne rasti števila davčnih zavezancev pri kratkoročnem oddajanju nepremičnin.

Po ministrovih besedah se bo minimalni davčni pavšal pri kratkoročnem oddajanju nepremičnin na najbolj razvitih turističnih območjih zvišal s 100 na 150 evrov, v drugi skupini po indeksu razvitosti turističnega območja od skupno štirih pa s 70 na 100 evrov.

Ćorić je ob tem napovedal, da bo dohodnina na pokojnine ukinjena s 1. januarjem prihodnje leto. Pri tem je navedel primer pokojnine v višini 1000 evrov bruto, ki je doslej zaradi plačila dohodnine neto znašala 954 evrov, po 1. januarju pa bi se neto znesek torej povečal za 46 evrov.

Novi vladni protiinflacijski paket predvideva tudi zamrznitev administrativno določenih cen do prvega četrtletja 2027. Do tedaj ohranja tudi sedanje pravice iz kolektivnih pogodb in socialnih nadomestil. Vključuje pa tudi obstoječe ukrepe za pomoč državljanom in gospodarstvu, med njimi subvencioniranje cen plina, elektrike in goriva ter omejitev cen za 100 skupin izdelkov.