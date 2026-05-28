Gospodarstvo

Hrvaška v visoko obdavčitev čezmernih dobičkov

Zagreb, 28. 05. 2026 13.18 pred 1 uro 2 min branja 30

Avtor:
STA
Sedež hrvaške vlada

Hrvaška vlada je napovedala spremembo obdavčitve dobičkov podjetij z novim 50-odstotnim davkom na čezmerne bruto dobičkovne marže. Zvišala se bo tudi pavšalna obdavčitev za oddajanje nepremičnin v kratkoročni najem, medtem ko bodo dohodnino na pokojnine ukinili. Spremembe so del novega paketa vladnih ukrepov za zajezitev inflacije.

FOTO: Shutterstock

Hrvaški premier Andrej Plenković je danes na seji vlade povedal, da bodo ukrepi vključevali tudi proračunsko disciplino oz. upočasnitev rasti javne porabe in ohranitev obstoječih pravic porabe za proračunske uporabnike do prvega četrtletja prihodnjega leta.

Največja novost je uvedba 50-odstotnega davka na čezmerne bruto dobičkovne marže.

Hrvaški finančni minister Tomislav Ćorić je pojasnil, da se bo davek nanašal na velika in srednje velika podjetja na Hrvaškem, šlo naj bi za okvirno nekaj več kot 1700 podjetij. "Gre za ukrep, ki se nanaša na presežne oziroma čezmerne dobičkovne marže, ki nastajajo pri posameznih pravnih osebah na Hrvaškem," je dejal.

Poslovne rezultate z vidika bruto dobičkovne marže podjetij v letu 2026 bodo po njegovih besedah primerjali s povprečjem tega kazalnika za leta 2023, 2024 in 2025, dovoljeno pa bo 15-odstotno odstopanje zaradi rasti produktivnosti.

"Če bo prišlo do čezmerne rasti dobička, bo dodatni dobiček obdavčen po 50-odstotni stopnji," je še pojasnil. Pri tem je poudaril, da se ta davek ne bo nanašal na davčne zavezance, ki več kot polovico prihodkov ustvarijo zunaj Hrvaške, torej na izvoznike.

Med davčnimi ukrepi je vlada napovedala tudi spremembo pavšalne obdavčitve v turizmu zaradi močne rasti števila davčnih zavezancev pri kratkoročnem oddajanju nepremičnin.

Po ministrovih besedah se bo minimalni davčni pavšal pri kratkoročnem oddajanju nepremičnin na najbolj razvitih turističnih območjih zvišal s 100 na 150 evrov, v drugi skupini po indeksu razvitosti turističnega območja od skupno štirih pa s 70 na 100 evrov.

Ćorić je ob tem napovedal, da bo dohodnina na pokojnine ukinjena s 1. januarjem prihodnje leto. Pri tem je navedel primer pokojnine v višini 1000 evrov bruto, ki je doslej zaradi plačila dohodnine neto znašala 954 evrov, po 1. januarju pa bi se neto znesek torej povečal za 46 evrov.

Novi vladni protiinflacijski paket predvideva tudi zamrznitev administrativno določenih cen do prvega četrtletja 2027. Do tedaj ohranja tudi sedanje pravice iz kolektivnih pogodb in socialnih nadomestil. Vključuje pa tudi obstoječe ukrepe za pomoč državljanom in gospodarstvu, med njimi subvencioniranje cen plina, elektrike in goriva ter omejitev cen za 100 skupin izdelkov.

KOMENTARJI30

V.Sam
28. 05. 2026 14.32
Bravo, sedaj pa pričakujmo povratek naših super podjetnikov, seveda tudi prihod novih hrvaških, kdo bo pa delal? Ni problem imamo razvojno vlado, ki bo ustvarila nove delavce, lahko tudi z interventnim zakonom.
Hugh_Mungus
28. 05. 2026 14.27
Naši bodo pa glih kontra, narodu nabili davke, podjetnikom in firmam pa zmanjšali
revolutionmustcome
28. 05. 2026 14.27
pri nas pa odpustke bogatim. Bravo janšisti ukrepe zakona spisali bankrotiranci in davčni dolžniki.
lokson
28. 05. 2026 14.27
He he. Nova kost za glodat. Le kaj je hotel avtor s tem zapisom povedat??????????
Lux_43
28. 05. 2026 14.12
No, vi pa verjemte, kako kej takega ne bo pri nas. Interventni razvojniki. Sej seb pa ne bojo kenslal ama nič državnega financiranja ane? Pa RKC tud ne ane?
flojdi
28. 05. 2026 14.10
??pr ns pa ne bi
28. 05. 2026 14.08
nimajo razvojne vlade?
Castrum
28. 05. 2026 14.03
"na čezmerne bruto dobičkovne marže.".. kaj natančno pa to pomeni? Kje se začne"čezmerno"?. Premalo podatkov je v tem članku, da bi lahko komentirali
dron
28. 05. 2026 14.07
Podrepna muha ne bluzi in be pametuj o stvareh katerih nimaš tri čiste😉
Lux_43
28. 05. 2026 14.00
Po SDS logiki bi morala biti Nemčija in ena Nizozemskla prazni in vse bit na HR in v Romuniji. Evo, sem rekel, da je zahodni davčni sistem boiljši od vzhodnega. Vzhod, sploh baltiške države mega obdavčujejo, ker so ugotovile, da manjka vsega. zakaj MElonijeva ne zviša DDV in razdavči plač? Ker ve, da to mega inflacijo dela. Eno ali drugo je, drugače ne gre !
Castrum
28. 05. 2026 14.04
V Italiji od bruto plače ostane neto najmanj 20% višji ko v Sloveniji
Lux_43
28. 05. 2026 14.11
Sej v Avstriji tud. Poglej pa strošek delodajalca. To je pa druga pesem, ane? Pa mpovprečne penzije. Pa primerjaj s Hrvati.
Hudi časi
28. 05. 2026 13.58
Pri nas gremo kontra. Podjetja bomo razbremenili.
radar
28. 05. 2026 13.57
Bravo!
tito73
28. 05. 2026 13.51
A na Trstenjakovi majo že dopust? Nobenega komentarja!
coviden
28. 05. 2026 13.58
ni jim ljuba tema...Hrvaška je bila zelo priljubljena tema, ko je bilo treba pljuvati po Golobovi vladi. Tole jih postavlja zdaj v neprijetno situacijo.
sosed5
28. 05. 2026 13.47
Ja, nas podjetniki hitro na hrvasko, lotric in ekipa, kaj cakate, kaj se bojite, na hrvasjem vas cakata med in mleko !!
Pičipoki
28. 05. 2026 13.44
A ni čudno, da se tudi komentatorji niso še nič oglasil.. bi človek pričakoval, da bodo začeli s komunajzerji, levaki...
Misika1967
28. 05. 2026 13.42
Sedaj pa domnevam da bodo tisti tisoci privatnikov ki so kao na Hrvaskem prilezli nazaj.
gongash
28. 05. 2026 13.51
Ne naj kar ostanejo tam. Ne rabimo jih.
Banion
28. 05. 2026 13.42
no me zanim ače bodo obdavčili tudi one ki izposojajo ležalnike turistom. Sem hotel rezervirati dopust v vodicah a ko sem videl da je komplet 2 ležalnika in senčnik 39do 40 eur na dan sem se odločil za ankaran. Ni nič dražje a ležalniki so pol cenejši. Nor je kdor dopustuje tam dolo
natmat
28. 05. 2026 13.41
Janševi kolegi Južna že pakirajo kovčke za Hrvaško....
Ladybird77
28. 05. 2026 13.38
Bravo! Pri nas pa razni Brodnjaki še bolj bogatijo pod novo vlado.
gongash
28. 05. 2026 13.41
Brodnjak v NLB je za avgustom ponovno povišal ceno vodenja računa. Rabi še eno jahto ko bo prva na servisu
ta_pametni
28. 05. 2026 13.41
Pri njih so ne glede na te reforme davki v splošnem z izjemo DDV veliko nižji kot pri nas.
Hudi časi
28. 05. 2026 13.59
Zato kupujejo pri nas.
daedryk
28. 05. 2026 13.36
ce bi rad bil bogat, moras biti res velik domoljub! ce pa hoces biti domoljub, moras biti verski fanatik.
misekmali
28. 05. 2026 13.36
Politika SDS je pa široka dostopnost kratkoročnega oddajanja, da bi s tem dala ljudem prihodek. Bogatim seveda.
bibaleze
