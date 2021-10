Hrvaška vlada v omejitev cen goriva za 30 dni

Cene goriva na Hrvaškem se v zadnjem času nenehno krepijo, v torek so dosegle rekordno raven. Cene so povzročile nezadovoljstvo državljanov, ukrepe vlade po podražitvah so zahtevale tudi opozicijske stranke.

"Da bi stabilizirali pogoje za delovanje gospodarstva in izpolnili pričakovanja državljanov, je vlada na podlagi hrvaškega zakona o trgu nafte in naftnih derivatov omejila najvišjo ceno bencina in dizla," je pri predstavitvi uredbe na vladni seji povedal hrvaški minister za gospodarstvo in trajnostni razvoj Tomislav Ćorić.

Uredba zastavlja maloprodajno ceno litra 95-, 98- in 100-oktanskega bencina na največ 11,10 kune, medtem ko cena dizelskih goriv ne sme biti višja od 11 kun, vključno z davkom na dodano vrednost (DDV). Omejitev cen goriv bo veljala največ 30 dni.