Hrvaški Mplus postal 51-odstotni lastnik skupine Panvita

Vrednost naložbe v skupino Panvita znaša 50 milijonov evrov in bo po pridobitvi vseh potrebnih soglasij omogočala rast in širitev z nadaljnjimi prevzemi. "Sedež in vodstvo ostajata v Rakičanu," so zatrdili v slovenski agroživilski družbi in napovedali, da bo strateško partnerstvo skupino "kapitalsko znatno okrepilo, omogočilo intenzivnejši razvoj in razširilo načrtovani investicijski cikel".

"Središče našega razvoja in poslovanja ter novoustanovljena skupina, postavljena na temeljih Panvite, ostajata v Sloveniji, a bodo regijska partnerstva ključnega pomena za povečanje učinkovitosti in hitrosti uresničevanja naše strategije. V skupini Mplus smo prepoznali najboljšega strateškega partnerja za razvoj in pozicioniranje Panvite in nove skupine kot vodilne živilske družbe v regiji," je dejal predsednik uprave skupine Panvita Peter Polanič.