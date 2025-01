Hrvaški turizem tudi lani z rekordnimi rezultati

Na jadranski obali so lani ustvarili 103,3 milijona nočitev, kar je za odstotek več kot v letu 2023. Na celini so z 2,7 milijona nočitvami zabeležili petodstotno rast, v mestu Zagreb pa s prav toliko nočitvami šestodstotno rast.

V predsezoni, ki traja od začetka januarja do konca maja, so na Hrvaškem lani ustvarili za 11 odstotkov več turističnih prihodov in za 12,5 odstotka več nočitev. V posezoni, ki se začne oktobra in traja do konca decembra, so medtem zabeležili 10,3-odstotno rast v številu prihodov in 9,7-odstotno rast v številu nočitev.

Direktor Hrvaške turistične skupnosti Kristjan Staničić je poudaril, da je hrvaški turizem dosegel odlične rezultate tudi v decembru. Zabeležili so več kot 416.000 prihodov in 992.000 nočitev, kar v primerjavi z decembrom 2023 predstavlja štiriodstotno rast v številu prihodov in nočitev.

Staničić je kot posebno dobre ocenil rezultate, ki so jih dosegli med božično-novoletnimi prazniki, ko so ustvarili 169.000 prihodov in več kot 467.000 nočitev, kar v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2023 predstavlja osemodstotno oz. dvoodstotno rast.

Hrvaški minister za turizem in šport Tonči Glavina je izrazil zadovoljstvo nad turističnimi rezultati, ker da gre še za eno rekordno leto. "To, kar nas posebno veseli, je, da smo največjo rast imeli prav v predsezoni in posezoni, s čimer smo potrdili, da postajamo destinacija za celoletni turizem," je sporočil.

Največ, 30 milijonov nočitev, so lani ustvarili v Istri. Sledijo splitsko-dalmatinska županija (20,7 milijona nočitev), Kvarner (18,2 milijona), zadrska županija (15,4 milijona), dubrovniško-neretvanska županija (9,1 milijona), šibeniško-kninska županija (6,6 milijona) in liško-senjska županija (3,4 milijona). Med posameznimi mesti so največ turističnih nočitev lani ustvarili v Dubrovniku, Rovinju, Splitu, Poreču in Umagu.

Na Hrvaškem so v dejavnostih, povezanih s turizmom, lani izdali za 7,3 milijarde evrov davčno potrjenih računov, kar je za 11,5 odstotka več kot v letu prej, podatke hrvaške davčne uprave navaja ministrstvo za turizem.

Prihodki od tujih turistov so v prvih devetih mesecih lanskega leta po podatkih hrvaške centralne banke HNB znašali 13,19 milijarde evrov, kar je za 1,7 odstotka ali 224 milijonov evrov več kot v enakem obdobju leta 2023. Med julijem in avgustom so bili prihodki od tujih turistov za 0,7 odstotka nižji kot leto prej.