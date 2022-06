Hrvati: Čehi so včasih s seboj nosili pašteto, zdaj kupujejo vile

Češki državljani so lani na Hrvaškem kupili 588 nepremičnin, kar je več kot leta 2019 (236) in leta 2020 (215), poroča časnik. V preteklih šestih letih (2015-2020) so skupaj kupili 1296 nepremičnin. Tudi Slovaki imajo radi hrvaške nepremičnine. Lani so kupili 359 nepremičnin, skoraj dvakrat več kot leta 2020 (189).

Nepremičninski posrednik je za Slobodno Dalmacijo dejal, da so kupci v Dalmaciji večinoma pripadniki češkega srednjega razreda, ki so za stanovanje ali hišo pripravljeni odšteti od 200.000 do 500.000 evrov, za manjšo vilo z bazenom in več kot 800 kvadratnimi metri vrta pa 750.000 evrov. Nepremičnine kupujejo tudi kot naložbo in jih nato oddajajo.

Najbolj naj bi bili priljubljeni nakupi na območju Rogoznice, med Trogirjem in Šibenikom, medtem ko naj bi bil Hvar vendarle nekoliko predrag.

Vseeno pa hrvaški nepremičninarji pravijo, da so nepremičnine na Hrvaškem za češke in slovaške kupce precej ugodne. "Predragi smo le za državljane Hrvaške," je za SD dejal sogovornik.

Še vedno pa se število nepremičnin, ki jih kupijo Čehi in Slovaki, ne more primerjati s številom nepremičnin, ki jih kupijo kupci iz Nemčije, Slovenije in Avstrije. Podatki o tujih kupcih pravijo, da so lani največ nakupov opravili Nemci - 2641 nakupi, Slovenci z 2310 nakupi in Avstrijci s 1111 nakupi nepremičnin. Nemci so sicer v sedmih letih (2015-2021) kupili 10.045 nepremičnin, Slovenci pa 13.696 nepremičnin. Avstrijci so v zadnjih sedmih letih kupili 4918 nepremičnin.

Zaradi izjemnega skoka cen nepremičnin na Češkem sicer Čehi doma kupujejo manj, a trg je vseeno živahen, saj pri njih kupujejo tudi tujci. Največ naj bi kupovali Italijani, Arabci in ljudje iz držav, ki so nastale na območju nekdanje Sovjetske zveze. Po nekaterih navedbah je od 20 do 30 odstotkov nepremičnin, ki se oddajajo v Pragi, v lasti tujcev.