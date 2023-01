Hrvatje nakupovali v Sloveniji, zaradi nižjih cen košarice ostali odprtih ust

Hrvaški novinarji so po uvedbi evra primerjali hrvaško in slovensko košarico. Na primerjalni lov so odšli v Zagreb in v slovenske Brežice. Ugotovili so, da je v hrvaškem Lidlu košarica za dobrih sedem evrov dražja od košarice v slovenski prodajalni Lidl.

Novinarji hrvaškega Jutarnjega lista so se nekaj dni po uvedbi evra odločili, da bodo primerjali slovensko in hrvaško košarico. V primerjavo so vključili deset artiklov: maslo, toast, gazirano vodo, šunko, sir trapist, sir cheddar, puding, tuno v konzervi, ajvar in čips. Ti artikli bi novinarje v hrvaškem Lidlu stali 26,50 evra, v slovenskih Brežicah pa so za enake artikle odšteli 19 evrov. Pri tem so novinarji opozorili, da so bili nekateri izmed izbranih artiklov na Hrvaškem v akciji. Če bi upoštevali redne cene, bi bila zato hrvaška košarica še dražja.

icon-expand Košarica z desetimi živili je bila na Hrvaškem dražja za dobrih sedem evrov. FOTO: Shutterstock

Natančnejši pregled

Med eksperimentom so novinarji v slovenskem Lidlu opazili še najmanj 30 cenejših artiklov in zgolj tri, ki imajo na Hrvaškem enako oziroma nižjo ceno. Da bodo svojo analizo opravili ravno v verigi trgovin Lidl, so se odločili zato, ker je omenjeni trgovec na Hrvaškem predmet številnih kritik. Hrvaški državljani so namreč večkrat jasno izrazili zgroženost zaradi visokih cen prodajalca.

icon-expand Hrvatje se že dalj časa pritožujejo nad visokimi cenami v prodajalnah Lidl. FOTO: AP