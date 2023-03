HSE bo državi vrnil prvih 200 milijonov evrov

Sredstva, prejeta iz naslova naknadnih vplačil države v višini 492 milijonov evrov konec lanskega leta, so skupini Holding Slovenske elektrarne (HSE) omogočila, da je tudi v času energetske krize in izredno povečanih zahtev po zagotavljanju finančnih kritij sposobna ves čas zagotavljati zanesljivo in konkurenčno oskrbo z električno energijo, so zapisali v HSE.

Poslovodstvo, ki ga od lanskega novembra sestavljata generalni direktor Tomaž Štokelj in poslovni direktor Uroš Podobnik, je po njihovih navedbah takoj po nastopu mandata pristopilo k pripravi in izvedbi ukrepov za sanacijo nastalih razmer v skupini. "Usmerili smo se predvsem v sanacijo likvidnostnih težav ter obvladovanje tveganj iz naslova proizvodnje in trgovanja z električno energijo. Poslovanje HSE je stabilno, izkop premoga je v prvih dveh mesecih letošnjega leta nad načrtom, proizvodnja električne energije iz naših elektrarn pa nemotena in zanesljiva," je povedal Štokelj.

Projekcije poslovanja skupine HSE kažejo, da bi družba sredstva lahko začela vračati junija, pri čemer ostaja cilj, da mora HSE izvesti vse potrebno, da bo lahko Slovenski državni holding (SDH) do konca leta 2024 odločil o vračilu vseh naknadnih vplačil kapitala iz leta 2022. "Dejanska dinamika vračil pa bo odvisna od realizacije načrtovane proizvodnje hidroelektrarn skupine HSE in Termoelektrarne Šoštanj ter prihodnjih gibanj cen električne energije," so še pojasnili v HSE.