HSE in Ugljevik: 67 milijonov dolga se lahko spremeni v skoraj 700

RiTE Ugljevik, ki je v lasti entitete BiH Republike Srbske, mora Elektrogospodarstvu Slovenije, pravnemu predhodniku HSE, zaradi nedobavljene elektrike plačati 67 milijonov evrov odškodnine z zamudnimi obrestmi.

HSE, ki vodi postopke v imenu Elektrogospodarstva Slovenije, je RiTE Ugljevik dal rok za izplačilo dolga do 31. maja. Če ne bo dogovora o izplačilu, je napovedal sprožitev arbitražnega postopka pred Mednarodnim centrom za reševanje investicijskih sporov (ICSID) v Washingtonu v skupni višini zahtevka 695 milijonov evrov.

V vodstvu ugljeviške družbe so ob izteku roka menili, da bodo v naslednjih desetih dneh dosegli končni dogovor s slovensko stranjo, danes poroča bosansko-hercegovska javna radiotelevizija BHRT.

"Zelo blizu smo dogovoru in prepričan sem, da bomo lahko zelo kmalu obvestili delavce in javnost, da je tudi to vprašanje končano in da je vse, kar je grozilo RiTE, za nami," je po poročanju BHRT dejal direktor RiTe Ugljevik Diko Cvijetinović.

Direktor ERS Luka Petrović pa je po poročanju BHRT dejal, da si to vprašanje želijo rešiti trajno, in sicer tako, "da se izbriše vsak medsebojni spor med Slovenci ter Republiko srbsko in BiH", kar po njegovih besedah pomeni, "da ne bo več arbitraže v Washingtonu, arbitraže v Beogradu, niti obresti, ki jih morajo plačati".

Iz matičnega podjetja Elektroprivreda Republike Srbske (ERS), ki je v lasti entitete, so HSE predlagali, naj dolg odproda družbi Nova Alumina. HSE je ponudbo zavrnil in sporočil, da se bo pogajal izključno z ERS in RiTE Ugljevik.