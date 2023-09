HSE vrnil še 142 milijonov evrov pomoči države

Vodstvi HSE in Slovenskega državnega holdinga (SDH) sta se ob tem dogovorili, da bo HSE ob nadaljevanju dobrega poslovanja državi predčasno, do konca leta, vrnil še dodatnih 60 do 100 milijonov evrov.

"Poslovanje skupine HSE v letu 2023 je zelo dobro. Uspešno smo sanirali likvidnostne težave ter proizvodni proces v Premogovniku Velenje, proizvodnja naših elektrarn je nadplanska, s čimer zagotavljamo tudi zanesljivo oskrbo slovenskega gospodarstva in gospodinjstev z električno energijo," je nakazilo v sporočilu za javnost pospremil generalni direktor HSE Tomaž Štokelj.

Skupina HSE ob tem nadaljuje optimizacijo poslovanja in začenja nov investicijski cikel, ki je usklajen z vizijo nosilca zelenega prehoda.

"Dobro in stabilno poslovanja skupine HSE je bilo predpogoj za zagon novega investicijskega cikla, za katerega smo angažirali vse strokovne kadre v skupini. Naš cilj je postati nosilec zelenega prehoda države in temu so podrejeni prav vsi naši načrti, od investicij v nove zmogljivosti za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov do razvoja storitev za končne odjemalce. Prav te slednje je treba še posebej usmerjati na pot zelenega prehoda ter jih s primernimi produkti, storitvami in rešitvami opolnomočiti za to, da bodo aktivno sodelovali pri zeleni preobrazbi slovenske energetike in družbe," je poudaril Štokelj. Več bo povedal v za danes napovedani izjavi za javnost.