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Gospodarstvo

HSE z novim nadzornim svetom

Ljubljana, 23. 09. 2026 14.19 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA Ne.M.
HSE

Uprava SDH je v nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne (HSE) imenovala Anito Stojčevsko, Franca Dovra, Janeza Tomšiča, Natalijo Stošicki in Saša Kovačiča. V nadzornem svetu ostaja Denis Bele, ki se mu bo mandat iztekel septembra 2029, in trije predstavniki delavcev.

Stojčevska, Dover, Tomšič, Stošicki in Kovačič so v nadzorni svet družbe HSE v državni lasti imenovani za štiriletni mandat, izhaja iz današnje objave na spletni strani Slovenskega državnega holdinga (SDH). Uprava SDH je ta sklep sprejela v imenu in za račun Republike Slovenije kot ustanovitelja in edinega družbenika HSE.

Novi nadzorniki so na tem mestu nasledili Nevenko Hrovatin, Davida Valentinčiča, Barbaro Gorjup, Boštjana Grešaka in Miho Šebenika. Predstavnik delavcev v nadzornem svetu HSE ostajajo Aleš Žagar, Peter Cerkvenik in Miha Bitežnik, izhaja iz spletne strani te družbe.

HSE
HSE
FOTO: Bobo

Po menjavi nadzornikov je pričakovati zamenjavo poslovodstva HSE. Generalni direktor HSE je Tomaž Štokelj, ki je na ta položaj prišel jeseni 2022, prej pa je opravljal naloge direktorja strateškega upravljanja portfeljev v družbi Gen-I. Poslovni direktor HSE je Uroš Podobnik.

Anita Stojčevska je med letoma 2019 in 2024 vodila SKB banko, nato postala članica uprave banke OTP, ki je prevzela SKB skupaj z Novo KBM, a je novembra lani s tega položaja odstopila. Dover je v prejšnji vladi Janeza Janše že vodil nadzorni svet HSE. Tomašič je član uprave SDH in bo v upravi SDH ostal tudi ob menjavi prvega moža SDH. Namesto Žige Debeljaka namreč na to mesto z oktobrom prihaja Branko Bračko.

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