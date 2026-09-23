HSE z novim nadzornim svetom

Stojčevska, Dover, Tomšič, Stošicki in Kovačič so v nadzorni svet družbe HSE v državni lasti imenovani za štiriletni mandat, izhaja iz današnje objave na spletni strani Slovenskega državnega holdinga (SDH). Uprava SDH je ta sklep sprejela v imenu in za račun Republike Slovenije kot ustanovitelja in edinega družbenika HSE.

Novi nadzorniki so na tem mestu nasledili Nevenko Hrovatin, Davida Valentinčiča, Barbaro Gorjup, Boštjana Grešaka in Miho Šebenika. Predstavnik delavcev v nadzornem svetu HSE ostajajo Aleš Žagar, Peter Cerkvenik in Miha Bitežnik, izhaja iz spletne strani te družbe.