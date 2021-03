Huawei lani z rekordnim dobičkom, a upočasnjeno rastjo prihodkov

Prihodki Huaweija so se lani v primerjavi z letom poprej zvišali za 3,8 odstotka, na 891,4 milijarde juanov. V prejšnjih letih je bila rast prihodkov večinoma več kot 15-odstotna. Kot je na današnji novinarski konferenci povedal prvi mož družbe, Ken Hu, so utrpeli velik upad prihodkov v segmentu mobilnih telefonov, kar je pripisal globalni problematiki pomanjkanja sestavnih delov in "nepoštenim sankcijam ZDA". Na rezultat so vplivale tudi obsežne naložbe, pretežno v raziskave in razvoj.

Huawei se je v preteklosti znašel v nemilosti pri prejšnjem ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu. Trump mu je med drugim očital vohunjenje za kitajske oblasti in nepošteno konkurenco, zato je proti njemu uvedel številne sankcije. K njim je pozval tudi druge države in nekatere so se na poziv tudi odzvale. Huawei ob tem očitke ves čas zanika in poudarja, da stalno zagotavlja preglednost svojega poslovanja.