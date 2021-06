Huawei pri nas vzpostavlja evropsko regijsko logistično vozlišče

Družba Huawei bo v Sloveniji vzpostavila osrednje regijsko logistično vozlišče za okoli 19 trgov Centralne in Jugovzhodne Evrope, s čimer bo občutno povečala pretok lastnega blaga čez Luko Koper, v bližini Letališča Jožeta Pučnika pa bo za te namene zgradila nove skladiščne kapacitete. Za to so se odločili zaradi dodatne optimizacije transportnih poti svojih izdelkov, ki so namenjeni na okoli 19 trgov Jugovzhodne Evrope.

Regijska direktorica Huawei za carinsko skladnost v Evropi, Beata Bogadi, je ob tej priložnosti povedala, da se Huawei kot globalno podjetje zelo osredotoča na optimizacijo skladnih logističnih operacij za nudenje najboljših storitev svojim strankam."Dejstvo, da se je Huawei odločil za to strateško poslovno odločitev o vzpostavitvi evropskega tranzitnega skladišča v Sloveniji, ki bo pokrivalo okoli 19 trgov, znova dokazuje, kako privlačna je Slovenija v logističnem smislu. Huawei prepoznava strateški položaj koprskega pristanišča, usposobljeno osebje in storitve v Sloveniji. Slovenijo uvrščamo na svoj seznam strateških logističnih vozlišč," je povedala. Multiplikativna vrednost vzpostavitve osrednjega regijskega logističnega vozlišča znaša več deset milijonov evrov ter prinaša nova delovna mesta. Družba Huawei sicer že danes skozi koprsko pristanišče prepelje približno 185 tisoč kubičnih metrov tovora iz Kitajske do Madžarske in naprej na evropske trge. Z odločitvijo o vzpostavitvi lastnega logističnega vozlišča v Sloveniji namerava skrajšati dobavne roke dostave blaga kupcem iz EU. Družba v bližini Brnika vzpostavlja tudi povečanje skladiščnih kapacitet, kar bo potekalo v dveh korakih, vrednost naložbene odločitve pa je okoli devet milijonov evrov letno. Histro Zhang, direktor Huawei Slovenia, je pojasnil, da se je dolgoročna zavezanost Huaweia slovenskemu trgu s strateško poslovno odločitvijo o vzpostavitvi regijskega logističnega vozlišča za srednjo in jugovzhodno Evropo še dodatno okrepila. "Odločitve, da je bila Slovenija izbrana za regijsko logistično središče, smo v slovenski podružnici Huawei še posebej veseli, saj to pomeni tudi približno 40 novih delovnih mest v Sloveniji, s katerimi posredno in neposredno dosegamo že več kot 160 zaposlenih. Ta odločitev kaže tudi priznanje Sloveniji kot strateški lokaciji in trgu za Huawei ter ob tem dodatno krepi pozicijo Slovenije na strateškem zemljevidu več kot 170 trgov, na katerih je Huawei prisoten."