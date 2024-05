Ideje, produkti in kapital so, startupi pa še vedno brez podpornega okolja

Več kot 50 evropskih skladov, ki upravljajo z več kot 3,3 milijarde evrov in iščejo nove naložbe na eni strani, in 204 startupi iz 24 držav, ki iščejo kapital za svoje inovativne produkte na drugi strani. Impozantne številke, ki so rezultat v Mariboru zbrane smetane skladov tveganega kapitala in tehnoloških podjetnikov na konferenci Podim, eni največjih tovrstnih dogodkov v naši regiji. A če so ideje in produkti in če je kapital, pa še ni startupom podpornega okolja. Kako bo država mlade nadobudneže obdržala doma, kdo je prejel laskavi naziv najboljšega startup podjetja in kaj se je dogajalo v štajerski prestolnici?