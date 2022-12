IEA: Energetska draginja izboljšala svetovno energetsko učinkovitost

Prvi podatki agencije kažejo, da je svetovno gospodarstvo letos za dva odstotka bolj učinkovito porabilo energijo kot lani. "Če bo mogoče sedanjo stopnjo napredka v prihodnjih letih še nadgraditi, potem bi lahko leto 2022 pomenilo ključno prelomnico za energetsko učinkovitost, ki je eno od ključnih področij mednarodnih prizadevanj za doseganje neto ničelnih emisij do leta 2050," so ob tem optimistični pri IEA.

Svetovne naložbe v energetsko učinkovitost so leta 2022 dosegle okoli 530 milijard evrov, kar je 16 odstotkov več kot leta 2021, so v sporočilu za javnost, objavljenem na spletni strani agencije, zapisali pri Mednarodni agenciji za energijo (IEA).

Organizacija s sedežem v Parizu je ob tem vlade pozvala, naj dajo prednost prizadevanjem za izboljšanje energetske učinkovitosti v stavbah in prometu, saj ambicij za zmanjšanje emisij in zajezitev naraščajočih temperatur ni mogoče uresničiti le z osredotočanjem na izgradnjo obnovljivih virov energije.

Svetovna energetska kriza, ki jo je sprožil ruski napad na Ukrajino, je močno povečala zaskrbljenost glede energetske varnosti ter inflacijskega vpliva višjih cen energije na gospodarstva in preživetje ljudi po vsem svetu.

"Zaradi naftnih šokov v 70. letih prejšnjega stoletja so vlade začele močno spodbujati energetsko učinkovitost, kar je privedlo do znatnega izboljšanja energetske učinkovitosti avtomobilov, naprav in stavb," je spomnil izvršni direktor IEA Fatih Birol. Zdaj, kot ugotavlja, se kažejo znaki, da se energetsko učinkovitost ponovno postavlja v ospredje.