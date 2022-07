IEA: Poraba zemeljskega plina se bo zmanjšala, cene pa so dosegle vrh

Poraba zemeljskega plina se bo letos zaradi visokih cen in zmanjšanega obsega dobave iz Rusije nekoliko zmanjšala. V prihodnjih letih se bo poraba krepila počasi, saj bodo potrošniki preklopili na alternativne vire energije, ocenjuje Mednarodna agencija za energijo. Cene plina so sicer že poskočile na štirimesečni vrh.

Mednarodna agencija za energijo (IEA) je tako v zadnjem četrtletnem poročilu svetovno povpraševanje po plinu oklestila za polovico. Organizacija zdaj pričakuje, da se bo povpraševanje do leta 2025 povečalo za samo 3,4 odstotka, kar je 140 milijard kubičnih metrov več kot leta 2021, ko je povpraševanje poskočilo za nekaj manj kot 175 milijard kubičnih metrov. "Posledice, ki jih ima ruska invazija na Ukrajino na svetovne cene plina in oskrbo ter vpliv vojne na dolgoročne gospodarske napovedi, spreminjata napovedi o porabi zemeljskega plina," je zapisala IEA. Kot so pojasnili v poročilu, rekordne cene plina in težave pri dobavi škodujejo slovesu plina kot zanesljivemu in cenovno dostopnemu viru energije.

icon-expand Z leve proti desni: direktor danskega podjetja Danfoss Kim Fausing, izvršni direktor IEA Fatih Birol in danski minister za energijo Dan Joergensen na tiskovni konferenci FOTO: Profimedia

Zaradi zmanjšanega obsega dobave ruskega plina Evropa vlaga v terminale za utekočinjen plin (LNG) in večji uvoz plina na tak način, kar pa po ocenah agencije ustvarja napetosti pri dobavi in kvari razmerje na drugih trgih. Po njihovem bi se ob zmanjšani dobavi ruskega plina morali osredotočiti na zmanjšanje porabe plina in povečanje domačih nizkoogljičnih plinov, kot so bioplin, biometan in zeleni vodik. IEA ocenjuje, da prehod na dodatne oblike zelene energije ne bi imel samo dolgoročnega vpliva na zmanjšanje emisij, ampak tudi na znižanje svetovnih cen plina in manjše napetosti na trgu.