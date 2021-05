Ifo: Nemška avtomobilska industrija na najvišji ravni v dveh letih

"Proizvajalci avtomobilov so zdaj premagali padec, ki so ga utrpeli zaradi koronavirusa," je, kot so danes sporočili iz Ifa, dejal vodja raziskav pri inštitutu Klaus Wohlrabe.

Proizvajalci avtomobilov so obenem zadovoljni z rastjo povpraševanja, je dodal Wohlrabe. Ta kazalnik se je s plus 14,4 v marcu aprila dvignil na 36,9 točke. Prav tako se je izrazito povečalo število vseh naročil, ki se je aprila povzpelo na 43,9 točke, medtem ko je ta kazalnik marca znašal 17,5 točke.

Skladno s tem se zdaj načrtuje nadaljnjo okrepitev proizvodnje. Ta kazalnik je marca znašal 44,6 točke, aprila pa je s 47,1 točke zabeležil rahlo rast. Proizvajalci avtomobilov prav tako pričakujejo povečanje izvoza, aprila je ta kazalnik dosegel 30,9 točke.

Aprila so proizvajalce avtomobilov spraševali tudi glede izkoriščenosti zmogljivosti, ki je z januarskih 84,2 odstotka narasla na 91,1 odstotka. Vprašali so jih tudi po razlogih za omejevanje proizvodnje. Aprila 2021 je le 13,7 odstotka kot odgovor navedlo pomanjkanje naročil, v primerjavi z 59,8 odstotka aprila 2020. Glavno težavo trenutno predstavljajo proizvodi za vmesno porabo, kar je sporočilo 60,4 odstotka podjetij. Julija lani je ta delež znašal 5,8 odstotka, aprila lani pa 42 odstotkov. Številne avtomobilske tovarne so zdaj napovedale, da bodo zaradi pomanjkanja silicijevih čipov uvedle skrajšani delovni čas.

Kljub dobremu poslovanju pa podjetja želijo zaposliti manj osebja. Načrti zaposlovanja tako še naprej predvidevajo izgube delovnih mest, kar pa odseva strukturne spremembe v avtomobilski industriji. Ambiciozni cilji EU glede zmanjšanja emisij podjetja v tem sektorju silijo, da investirajo v proizvodnjo električnih vozil, ki pa je na dolgi rok manj delovno intenzivna, ugotavlja Ifo.

Zaloga končnih izdelkov je ostala večja, kot je običajno za sezono. Ta kazalnik se je z minus 10,6 točke iz februarja zdaj znižal na minus 15,8 točke.