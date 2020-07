Ifo: Razpoloženje v nemškem gospodarstvu julija boljše

Podjetja so bolj zadovoljna s trenutnimi razmerami, prav tako so manj pesimistična glede prihodnosti.

Indeks gospodarske klime se je opazno izboljšal v proizvodnji, so izpostavili v Ifu. Proizvajalci v prihodnjih mesecih pričakujejo rast. Že julija se je zmogljivost v proizvodnih obratih dvignila s 70,4 na 74,9 odstotka, a je to še vedno precej pod dolgoletnim povprečjem, ki je pri 83,5 odstotka.

Podjetja, ki jih je v raziskavo vključil Ifo, so znatno bolj zadovoljna s trenutnimi razmerami, prav tako so previdno optimistični glede prihajajočih mesecev.

V storitvenem sektorju se je indeks gospodarske klime prav tako dvignil v pozitivno območje, njihova pričakovanja pa so se popravila tudi za prihodnje mesece. Razpoloženje se je okrepilo tudi v trgovini. Trgovci so trenutne razmere in pričakovanja glede prihodnosti ocenili precej bolje kot v prejšnjih mesecih, še posebej se je razpoloženje popravilo v trgovini na drobno.

Še naprej se izboljšuje tudi razpoloženje v gradbeništvu. Podjetja so bila bolj zadovoljna s trenutnimi razmerami, prav tako so manj pesimistična glede prihodnosti, so sporočilo za javnost sklenili v Ifu.