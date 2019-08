Ikea dobila gradbeno dovoljenje v Ljubljani

Regionalni direktor za nepremičnine in razvoj v družbi Ikea SEE Vladislav Lalić je ob objavi novice poudaril, da jim pridobitev dovoljenja predstavlja velik uspeh. "Ob tej priložnosti bi se v imenu družbe Ikea rad zahvalil Mestni občini Ljubljana za korektno sodelovanje pri premagovanju vseh ovir, ki so nam stale na poti, ter strokovnjakom na ministrstvu za okolje in prostor, ki so obravnavali našo vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja," je zapisal.

Gradnja trgovine bo po njegovih besedah potekala v več fazah, trgovino pa naj bi odprli približno leto dni po začetku gradnje.

Gradil bo CGP

Glavna gradbena dela bo opravila družba CGP. Pred dvema letoma so sicer v Ikei za izvajalca izbrali podjetje Pomgrad, a so se pozneje odločili za nov razpis in posel oddali drugemu gradbincu."Začetni izvajalec je bil izbran že pred dvema letoma, zato smo se z namenom, da se prepričamo, ali naša izbira odraža trenutne tržne trende, odločili za nov razpis,"so pojasnili in dodali, da so dogovor z CGP sklenili prejšnji mesec.