Gospodarstvo

Imerys ustavlja proizvodnjo v Rušah, brez dela nekaj deset zaposlenih

Ruše, 18. 05. 2026 13.14 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
STA Ti.Š.
Imerys

Podjetje za proizvodnjo nekovin Imerys, ki je v avstrijski in francoski lasti, bo do konca letošnjega leta ustavilo proizvodnjo v obratu v Rušah, je potrdil direktor ruške podružnice Armin Wilpernig. Na zavodu za zaposlovanje pričakujejo, da bo s tem brez zaposlitve ostalo nekaj deset ljudi.

"Potrdimo lahko, da se je podjetje Imerys žal odločilo ustaviti proizvodnjo v industrijskem obratu v Rušah do konca leta 2026," je povedal Armin Wilpernig.

"Ta težka odločitev je ključen ukrep v okviru našega širšega programa Horizon, ki predstavlja proaktiven korak k izboljšanju poslovne učinkovitosti in konkurenčnosti, kot navedeno v naših finančnih rezultatih za leto 2025. Imerys mora prilagoditi svoje poslovanje spreminjajočim se tržnim razmeram ter okrepiti dolgoročno konkurenčnost, zlasti zaradi hudih konkurenčnih pritiskov in konkurence na mednarodnih trgih v sektorju taljenega aluminijevega oksida," je dodal.

For ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V obratu na Tovarniški cesti v Rušah proizvajajo vrhunske abrazive in predelujejo minerale za peskanje ter refraktorno industrijo. "Lokacija v Rušah je bila dolga leta pomemben del našega poslovanja. Glede na dolgotrajne tržne izzive smo sprejeli ta nujni ukrep, da ustrezno prilagodimo svojo prisotnost na trgu," pravi direktor družbe Imerys Ruše, ki je v Sloveniji registrirana od januarja 1993.

V letu 2024 so njeni celotni prihodki glede na razpoložljive podatke znašali okoli 25,5 milijona evrov, čisti poslovni izid pa 1,3 milijona izgube.

Podjetje ima po javno objavljenih podatkih zaposlenih 70 ljudi. Wilpernig o številu oseb, ki bodo ostale brez dela, ne želi govoriti. "V tej fazi ne moremo podati podrobnejših informacij glede števila zaposlenih, vpliva na posamezne oddelke ali drugih vprašanj na ravni lokacije. Naša prioriteta je zagotoviti, da postopek poteka odgovorno, spoštljivo do naših sodelavk in sodelavcev ter v skladu z našimi pravnimi in socialnimi obveznostmi," je navedel.

Brez dela nekaj deset zaposlenih

V območni službi Zavoda RS za zaposlovanje so povedali, da so bili obveščeni, da namerava Imerys Ruše do konca leta 2026 ustaviti proizvodnjo. "Po naših informacijah bo v podjetju do konca leta prenehalo delovno razmerje nekaj deset zaposlenim. Šlo bo za postopno ustavljanje podjetja, odpuščanje iz poslovnega razloga (z različnimi odpovednimi roki)," so navedli.

Po njihovih podatkih v podjetju trenutno pripravljajo program razreševanja presežnih delavcev, ki naj bi ga prejeli tudi na zavodu. "S podjetjem se želimo dogovoriti o skupnem sodelovanju v postopkih prehoda delavcev v brezposelnost in prijavi pri zavodu oz. iskanju novih zaposlitvenih možnosti," pravijo.

V Območni službi Maribor nameravajo pripraviti načrt vzpostavitve kontaktov s podjetji, ki bi lahko imela interes po kadrih s podobnimi znanji in izkušnjami, kot jih imajo zaposleni v podjetju Imerys Ruše. "Ocenjujemo, da je v okolici Maribora zagotovo kar nekaj takšnih podjetij," so optimistični na zavodu za zaposlovanje.

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

petb
18. 05. 2026 14.40
Desni prihajajo na ablast, podjetniki že bežijo.
stylo
18. 05. 2026 14.50
Posledice se kažejo po levi vladi 😛
bibaleze
