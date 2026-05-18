Imerys ustavlja proizvodnjo v Rušah, brez dela nekaj deset zaposlenih

"Potrdimo lahko, da se je podjetje Imerys žal odločilo ustaviti proizvodnjo v industrijskem obratu v Rušah do konca leta 2026," je povedal Armin Wilpernig. "Ta težka odločitev je ključen ukrep v okviru našega širšega programa Horizon, ki predstavlja proaktiven korak k izboljšanju poslovne učinkovitosti in konkurenčnosti, kot navedeno v naših finančnih rezultatih za leto 2025. Imerys mora prilagoditi svoje poslovanje spreminjajočim se tržnim razmeram ter okrepiti dolgoročno konkurenčnost, zlasti zaradi hudih konkurenčnih pritiskov in konkurence na mednarodnih trgih v sektorju taljenega aluminijevega oksida," je dodal.

V obratu na Tovarniški cesti v Rušah proizvajajo vrhunske abrazive in predelujejo minerale za peskanje ter refraktorno industrijo. "Lokacija v Rušah je bila dolga leta pomemben del našega poslovanja. Glede na dolgotrajne tržne izzive smo sprejeli ta nujni ukrep, da ustrezno prilagodimo svojo prisotnost na trgu," pravi direktor družbe Imerys Ruše, ki je v Sloveniji registrirana od januarja 1993. V letu 2024 so njeni celotni prihodki glede na razpoložljive podatke znašali okoli 25,5 milijona evrov, čisti poslovni izid pa 1,3 milijona izgube. Podjetje ima po javno objavljenih podatkih zaposlenih 70 ljudi. Wilpernig o številu oseb, ki bodo ostale brez dela, ne želi govoriti. "V tej fazi ne moremo podati podrobnejših informacij glede števila zaposlenih, vpliva na posamezne oddelke ali drugih vprašanj na ravni lokacije. Naša prioriteta je zagotoviti, da postopek poteka odgovorno, spoštljivo do naših sodelavk in sodelavcev ter v skladu z našimi pravnimi in socialnimi obveznostmi," je navedel.

Brez dela nekaj deset zaposlenih