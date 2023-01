IMF izboljšal obete za svetovno gospodarsko rast, recesije ne pričakuje

Mednarodni denarni sklad (IMF) napoveduje, da se bo rast v letu 2024 okrepila na 3,1 odstotka. Povprečna svetovna gospodarska rast v obdobju med letoma 2000 in 2019 je bila 3,8-odstotna. Kot v dopolnjenem poročilu, objavljenem na spletni strani sklada, ugotavlja IMF, naraščanje obrestnih mer zaradi boja proti inflaciji in nadaljevanje ruske vojne v Ukrajini zavirata hitrejšo rast.

Nadaljevanje pandemije covida-19 na Kitajskem je zatrlo rast v lanskem letu, vendar pa sedaj po ponovnem odpiranju kitajskega gospodarstva prihaja do okrevanja, ki je hitrejše od pričakovanj. Svetovna inflacija naj bi letos z 8,8 odstotka v letu 2022 padla na 6,6 odstotka in potem v letu 2024 na 4,3 odstotka. Pred pandemijo je bila letna inflacija v letih od 2017 do leta 2019 povprečno 3,5-odstotna.

Tveganja za svetovno rast se nadaljujejo, vendar pa so se od oktobra 2022 malce zmanjšala, zaradi česar lahko pride do hitrejšega padanja inflacije in hitrejše rasti povpraševanja. Vendar pa se lahko na Kitajskem spet vse obrne zaradi pandemije, razmere lahko poslabša Rusija, višje obresti pa lahko poslabšajo bremena dolgov.