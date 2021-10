IMF med pandemijo 86 državam odobril za 94 milijard evrov posojil

Poročilo, objavljeno v ponedeljek, navaja, da je IMF med pandemijo mobiliziral toliko virov, kot jih ni še nikoli doslej, vendar se bodo posledice pandemije čutile še dolgo časa. Države v razvoju, polovica nastajajočih trgov in nekatere države s srednje visokimi dohodki tvegajo, da izgubijo ves napredek, ki so ga dosegle pri uresničevanju razvojnih ciljev tisočletja ZN.

Med panedemijo so se zelo povečale razlike v dohodku znotraj posameznih držav, pri čemer največje breme nosijo slabše kvalificirani delavci, mladi, ženske in tisti, ki niso redno zaposleni.

Zelo so se povečale tudi neenakosti in razlike v dohodku znotraj posameznih držav, pri čemer največje breme nosijo slabše kvalificirani delavci, mladi, ženske in tisti, ki niso redno zaposleni. IMF zato poziva k nadaljnji politični podpori pri okrevanju, k enakomernemu dostopu do cepiv in posojil.

IMF in Svetovna banka bosta imela od 11. do 17. oktobra v Washingtonu redno jesensko zasedanje finančnih ministrov in guvernerjev nacionalnih bank držav članic obeh mednarodnih finančnih ustanov.