IMF: Obeti za svetovno gospodarsko rast so se znatno poslabšali

Obeti za svetovno gospodarsko rast so se po opozorilih Mednarodnega denarnega sklada znatno poslabšali. Vojna v Ukrajini in visoka inflacija po besedah direktorice IMF Kristaline Georgieve povečujeta tveganje za širitev lakote in revščine.

IMF je najnovejše opozorilo objavil le nekaj mesecev po tem, ko je že oklestil napoved gospodarske rasti za letošnje in prihodnje leto. Med glavnimi tveganji je vojna v Ukrajini, ki se je začela ravno v času, ko je svet začel okrevati po pandemiji covida-19. PREBERI ŠE Kdo bo zdržal dlje? Putin ali Zelenski (in Zahod)? IMF bo še poslabšal napoved gospodarske rasti za letošnje in prihodnje leto, je zapisala Kristalina Georgieva tik pred srečanjem finančnih ministrov in guvernerjev centralnih bank G20, ki bo potekalo v petek in soboto na Baliju. "Leto 2022 bo zelo težko, prihodnje leto pa verjetno še težje z veliko možnostjo recesije," je opozorila direktorica sklada. Najnovejšo napoved svetovne gospodarske rasti bo IMF objavil ta mesec. V zadnji napovedi iz aprila so svetovnemu gospodarstvu za letos napovedali 3,6-odstotno rast. "Že takrat smo opozorili, da napoved zaradi potencialnih tveganj lahko znižamo. Ta tveganja so se od takrat uresničila, številne krize po svetu so se le še poglobile," je izpostavila. Napoved sicer po njenih besedah ostaja "izredno negotova", je pa jasno, da bodo najbolj prizadeti najbolj revni. "Zaradi cen energentov in hrane se povečujejo tveganja za socialno nestabilnost," je še dodala. icon-expand Gospodarska rast FOTO: Shutterstock Skupino G20 je pred zasedanjem pozvala h koordinirani mednarodni akciji, v okviru katere bodo bogatejše države pomagale revnejšim. "Večina svetovnih gospodarstev je zaradi finančnih pritiskov popolnoma odrezana od mednarodnih trgov," je dejala Georgieva in poudarila, da se mora mednarodna skupnost odzvati klicu na pomoč.