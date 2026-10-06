Višje cene hrane in energije: dolgotrajno poslabšanje dostopnosti nujnih dobrin

Svetovne cene številnih surovih ostajajo visoke že več let. K temu so najprej prispevale motnje v dobavnih verigah med pandemijo covida-19, nato pa še vojni v Ukrajini in Iranu. Vojna v Ukrajini je ohromila dobavne verige za številne prehrambne izdelke in energente, medtem ko je vojna na Bližnjem vzhodu povzročila skok cen energije in umetnih gnojil.

"Ugotavljamo, da cene nujnih dobrin v primerjavi z drugimi izdelki rastejo še več kot leto dni po začetku obdobja rasti in potem ostajajo trajno povišane," so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zapisali pri IMF v blogu, ki spremlja njihovo najnovejše poročilo.

Pri skladu so poudarili, da se ljudje tako posledično ne soočajo le z začasnim skokom stroškov hrane in energije, temveč s trajnim poslabšanjem dostopnosti do nujnih dobrin v primerjavi z drugimi izdelki.