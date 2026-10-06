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Gospodarstvo

Višje cene hrane in energije: dolgotrajno poslabšanje dostopnosti nujnih dobrin

New York, 06. 10. 2026 16.15 pred 5 urami 2 min branja 3

Avtor:
A.K. STA
Inflacija

Rast življenjskih stroškov, ki jo poganjata vojni na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini, je dolgotrajnejša od prvotnih pričakovanj, je sporočil Mednarodni denarni sklad (IMF). Opozoril je, da se ljudje ne soočajo le z višjimi cenami hrane in energije, ampak tudi s trajnim poslabšanjem dostopnosti do nujnih dobrin v primerjavi z drugimi izdelki.

Svetovne cene številnih surovih ostajajo visoke že več let. K temu so najprej prispevale motnje v dobavnih verigah med pandemijo covida-19, nato pa še vojni v Ukrajini in Iranu. Vojna v Ukrajini je ohromila dobavne verige za številne prehrambne izdelke in energente, medtem ko je vojna na Bližnjem vzhodu povzročila skok cen energije in umetnih gnojil.

"Ugotavljamo, da cene nujnih dobrin v primerjavi z drugimi izdelki rastejo še več kot leto dni po začetku obdobja rasti in potem ostajajo trajno povišane," so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zapisali pri IMF v blogu, ki spremlja njihovo najnovejše poročilo.

Pri skladu so poudarili, da se ljudje tako posledično ne soočajo le z začasnim skokom stroškov hrane in energije, temveč s trajnim poslabšanjem dostopnosti do nujnih dobrin v primerjavi z drugimi izdelki.

Inflacija
Inflacija
FOTO: Shutterstock

Gospodinjstva po vsem svetu se zaradi geopolitičnih napetosti in nepredvidenih dogodkov soočajo z naraščajočimi življenjskimi stroški, pri čemer pa plače le stežka sledijo vztrajnim pritiskom na cene.

Vojna na Bližnjem vzhodu, ki se je začela konec februarja, je spodbudila svetovno inflacijo, zaradi česar je IMF zvišal napoved svetovne inflacije za letos na 4,7 odstotka, potem ko je bila ta lani pri 4,1 odstotka.

IMF bo prihodnji teden objavil najnovejšo gospodarsko napoved, ki bo vključevala nove podatke o svetovni gospodarski rasti in napovedi inflacije. Današnje poročilo je del te objave in v ospredje postavlja spoznanja, pridobljena v času kriz zadnjih petih let. Ob tem je IMF opozoril, da posledice tako imenovanih šokov na strani ponudbe segajo precej dlje od "nekaj mesečne povišane inflacije".

Centralne banke po vsem svetu so zaradi prizadevanj po zajezitvi inflacije začele zviševati obrestne mere. Zvišanje ključne obrestne mere sicer lahko pomaga v boju proti višjim cenam, vendar hkrati upočasni gospodarsko aktivnost. V poročilu je tako napisano, da so vztrajni inflacijski pritiski grožnja makroekonomski stabilnosti mnogih držav.

Inflacija ostaja povišana še dolgo po začetnem porastu cen hrane in energije, kar močno občutijo delavske družine, za katere poraba za nujne potrebščine predstavlja večji delež njihove mesečne porabe.

IMF je zato države pozval, naj se v boju proti takim krizam izogibajo široko zastavljenim subvencijam in naj se namesto tega poslužujejo ciljno usmerjenih in začasnih pomoči tistim, ki jo najbolj potrebujejo.

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KOMENTARJI3

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Jure Slanovic
06. 10. 2026 19.58
Plešemo.Vsak dan bolj.Narod pa samo nemo in apatično gleda.Hvala za "trud"ablast.Kozlam
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+2
2 0
devlon
06. 10. 2026 18.51
ka pa vem..smucanje letos vseen bo
Odgovori
0 0
periot22
06. 10. 2026 16.52
Za vse vojne ste krivi pokvarjeni skrumpirani politiki!
Odgovori
+5
5 0
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