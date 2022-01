IMF poslabšal napoved letošnje globalne rasti na 4,4 odstotka

Kitajska, ki naj bi lani sklenila z 8,1-odstotno gospodarsko rastjo, se medtem spopada z zaustavljanjem proizvodnje zaradi strogih proticovidnih ukrepov in dlje časa trajajočim finančnim pritiskom na nepremičninskem trgu. Kitajski BDP naj bi tako letos porasel za 4,8 odstotka, in ne za 5,6 odstotka, kot je bilo predvideno oktobra.

Najnovejša napoved sklada odraža dogajanje v ZDA in na Kitajskem. V ZDA, kjer naj bi imeli lani 5,6-odstotno gospodarsko rast, prihaja do predčasnega zaostrovanja denarne politike in nadaljevanja težav z ozkimi grli pri dobavi sestavnih delov za industrijo, zato je IMF napoved tamkajšnje gospodarske rasti za letos oklestil za 1,2 odstotne točke na štiri odstotke.

Napoved gospodarske rasti območja evra IMF poslabšal za 0,4 odstotne točke

Napoved gospodarske rasti območja evra, ki naj bi imelo lani 5,2-odstotno rast BDP, je IMF za prihodnje leto poslabšal za 0,4 odstotne točke na 3,9 odstotka, za leto 2023 pa evrskim državam v povprečju napoveduje 2,5-odstotno rast BDP, kar je 0,5 odstotne točke več od oktobrske ocene.

Sklad se je dotaknil tudi vseh večjih evrskih gospodarstev, pri čemer je zapisal, da je imela Nemčija v letu 2021 2,7-, Francija 6,7-, Italija 6,2-, Španija pa 4,9-odstotno gospodarsko rast.

Napoved za leto 2022 se je sicer poslabšala za vse te države. Za Nemčijo jo je oklestil za 0,8 odstotne točke na 3,5 odstotka, za Francijo za 0,4 odstotne točke na 3,5 odstotka, za Italijo za 0,4 odstotne točke na 3,8 odstotka, za Španijo pa za 0,6 odstotne točke na 5,8 odstotka.

Prihodnje leto naj bi imela Nemčija 2,5-odstotno gospodarsko rast (+0,9 odstotne točke), Francija 1,8-odstotno (+0,0 odstotka), Italija 2,2-odstotno (+0,6 odstotne točke), Španija pa 3,8-odstotno (+1,2 odstotne točke).

Med ostalimi velikimi gospodarstvi izstopata Japonska in Indija, ki naj bi imeli lani 1,6- oz. devetodstotno rast gospodarske aktivnosti. IMF je namreč izboljšal tako njuno napoved za letošnje kot prihodnje leto; za letos jo je za Japonsko okrepil za 0,1 odstotne točke na 3,3 odstotka in za prihodnje leto za 0,4 odstotne točke na 1,8 odstotka, za Indijo pa za 0,5 odstotne točke na devet odstotkov oz. za 0,5 odstotne točke na 7,1 odstotka.

IMF napoveduje, da bo Inflacija še nekaj časa visoka

Inflacija bo po navedbah IMF še kar nekaj časa visoka. Letos naj bi v razvitih državah v povprečju dosegla 3,9 odstotka, v hitro rastočih državah pa 5,9 odstotka. Postopoma naj bi se znižala v letu 2023, ko bodo izzvenele tudi težave v dobavnih verigah in se bodo prilagodile denarne politike v posameznih državah.

Med tveganji za gospodarsko napoved IMF posebej izpostavlja razvoj pandemije covida-19. Sklad sicer računa, da se bodo razmere v večini držav do konca letošnjega leta umirile, da se bo precepljenost po svetu zvišala in da bo zdravljenje koronavirusne bolezni postalo bolj učinkovito. Poleg pandemije in inflacije omenja še visoke dolgove, geopolitične napetosti in podnebne spremembe.