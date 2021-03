IMF poslabšal napoved letošnje rasti slovenskega gospodarstva

Slovensko gospodarstvo se bo po napovedih Mednarodnega denarnega sklada (IMF) na predkoronsko raven vrnilo šele, ko bo poteklo že kar nekaj leta 2022, je vodja misije za Slovenijo Bernardin Akitoby povedal na novinarski konferenci ob zaključku rednih posvetovanj različnih slovenskih deležnikov z misijo IMF, ki so tokrat zaradi epidemioloških razmer potekala v virtualni obliki.

Akitoby je omenil tudi tveganja, ki bi okrevanje gospodarstva lahko zavrla. Navedel je vnovičen razmah epidemije covida-19 zaradi novih različic virusa, zamude ali težave pri kampanji cepljenja in pretrese na mednarodnih finančnih trgih.

Kot je dejal vodja misije za Slovenijo pri IMF, je v trenutnih razmerah prva naloga pristojnih zajeziti širjenje virusa in nadaljevati obsežno podporo gospodinjstvom in podjetjem, dokler široka precepljenost prebivalstva ne bo dovolila odprave omejitvenih ukrepov. V IMF ob tem menijo, da je država na negativne posledice epidemije odgovorila s hitrimi, obsežnimi in dobro usklajenimi ukrepi, ki so blažili gospodarske in socialne učinke krize.

Nanizal je štiri glavne prioritete slovenske ekonomske politike po mnenju strokovnjakov sklada. Prva je ohraniti močno podporno naravnano fiskalno podporo, dokler gospodarsko okrevanje ne bo vzdržno. Ko pa bo okrevanje vzdržno, je treba fiskalno podporo po Akitobyjevih besedah preusmeriti od blaženja posledic krize k ukrepom za naslovitev prihodnjih izzivov.

Druga prioriteta je še naprej budno spremljati podjetja in finančne ustanove ter njihovo izpostavljenost sektorjem, ki jih je epidemija najbolj prizadela. Banka Slovenije je po mnenju strokovnjakov IMF opravila odlično delo pri ohranjanju finančne stabilnosti in posojilne dejavnosti.

A čeprav so banke v krizo vstopile v dobrem likvidnostnem in kapitalskem položaju, so se tveganja, tako kot povsod, povečala, je dejal Akitoby. Zato je treba nadaljevati z budnim nadzorom kakovosti premoženja bank in najti pravo ravnovesje med skrbjo za finančno stabilnost in zagotavljanje ustrezne ravni posojil za prebivalstvo in podjetja. Zelo pomemben se mu zdi tudi premišljen izhod iz podpornih ukrepov za banke in podjetja, da se prepreči razmah stečajev, ki bi lahko grozili ob nadaljevanju koronske krize in po izteku odloga plačevanja posojil.

Tretja prioriteta ekonomske politike je po mnenju IMF omogočiti učinkovito preusmerjanje človeških virov med sektorji gospodarstva, s čimer bi minimizirali posledice epidemije.