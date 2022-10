IMF: 'Povečuje se tveganje za recesijo'

Predsednik Svetovne banke David Malpass je na zasedanju izpostavil zadnjo rast vrednosti dolarja in dejal, da to povzroča težave državam v razvoju, kjer narašča breme dolgov. Rast pa se upočasnjuje tudi v razvitih državah Evrope. Naraščanje obrestnih mer po njegovih besedah povzroča dodatno breme državam v razvoju, inflacija pa ostaja problem za vse, tako za razvite kot tudi za nerazvite.

Georgieva je že prejšnji teden napovedala, da bo IMF ponovno znižal obete za svetovno gospodarsko rast. Poročilo o svetovnih gospodarskih obetih bo objavljeno danes. Kot težave za svetovno ekonomijo je izpostavila nadaljevanje pandemije, inflacijo, rusko invazijo na Ukrajino in med drugim tudi podnebne spremembe. Prav tako je pozvala k usklajenemu delovanju pri stabilizaciji svetovnega gospodarstva z odgovorom na najbolj pereče izzive, vključno z inflacijo, ki povečujejo grožnjo svetovne recesije. Napovedala je, da bo sklad v poročilu o svetovnih gospodarskih obetih spet znižal napoved svetovne gospodarske rasti.

Ob poslabšanih globalnih obetih se povečuje tveganje za recesijo, je ocenila Georgieva. "Četudi bo rast pozitivna, se bo zaradi rasti cen, ki je hitrejša od rasti dohodkov, občutila kot recesija," je pojasnila in spomnila, da je svet v zadnjih manj kot treh letih doživljal šok za šokom. "Inflacija je dolgotrajna, zato je ukrepanje, preden se visoke cene utrdijo, ključen izziv za oblikovalce politik," je še dejala.

IMF najnovejše napovedi objavlja v okviru rednega letnega zasedanja, ki se je začelo v ponedeljek, udeležuje pa se ga tudi slovenska delegacija pod vodstvom finančnega ministra Klemna Boštjančiča in guvernerja Banke Slovenije Boštjana Vasleta. Osrednji del zasedanja bo v petek, ko se bosta sešla mednarodni denarni in finančni odbor IMF ter skupni razvojni odbor IMF in Svetovne banke.