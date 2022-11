IMF: Slovenija se je izkazala za izjemno odporno

So pa obeti tako kot drugod po Evropi bolj zahtevni. Inflacija je visoka, negotovost in tveganja pa povečana. V IMF kljub povečanim tveganjem po vnovični močni rasti v tem letu, ta naj bi po najnovejši oceni dosegla 5,4 odstotka in bila s tem 0,3 odstotne točke nižja od oktobrskih napovedi, prihodnje leto pričakujejo 1,8-odstotno rast BDP, kar je 0,1 odstotne točke več od oktobrskih ocen. Na srednji rok se nato pričakuje vrnitev na potencialno rast okoli treh odstotkov.

Vodja misije Donal McGettigan , ki je bil v minulih dneh prvič v tej vlogi v Sloveniji, je ob koncu tokratnih posvetovanj s predstavniki vlade, Banke Slovenije, socialnimi partnerji in drugimi deležniki poudaril, da se je Slovenija izkazala kot izjemno odporna na gospodarske negativne učinke pandemije covida-19 in vojne v Ukrajini.

Pričakovana rast naj bi bila vseeno tudi v 2023 razmeroma visoka, čeprav napoved spremljajo številna tveganja. Ker pa je bilo okrevanje v Sloveniji po covidni krizi med najhitrejšimi v evrskem območju, v Banki Slovenije ne izključujejo niti pozitivnih presenečanj. Finančni minister Klemen Boštjančič se ob zgodovinsko velikem obsegu načrtovanih investicij v naslednjih letih nadeja višje rasti od napovedi.

Trenutno visoka inflacija se bo medtem prihodnje leto in v naslednjih letih zniževala, je dejal McGettigan. Za njeno padanje in istočasno za zniževanja javnega dolga pa je treba po njegovih besedah poleg denarne politike na ravni evrskega območja zaostrovati tudi fiskalno politiko. S tem se je strinjal tudi Vasle. V IMF namreč opozarjajo, da bi javnofinančni primanjkljaj zaradi obsežnih ukrepov za naslovitev draginje z letošnjih okoli treh odstotkov BDP lahko narasel na pet odstotkov.

"A to (zaostrovanje denarne politike op. STA) ne izključuje začasnih in ciljanih ukrepov za pomoč najbolj ranljivim v energetski krizi," je bil jasen McGettigan. Poudaril je, da so časovno omejeni in ciljani ukrepi boljši kot regulacija cen, ki je "draga in ne spodbuja varčevanja z energijo". Prav tako je ocenil, da bi morala država pri naslavljanju visokih cen energije pomagati le podjetjem v dobrem finančnem in poslovnem stanju.

Minister Boštjančič se zaveda, da morajo biti ukrepi ciljani in začasni ter zasnovani tako, da ne ustvarjajo dodatnega pritiska na inflacijo. Je pa priznal, da je to kdaj lažje govoriti kot storiti. Po njegovih besedah so tako članice EU letos sprejele približno 70 odstotkov ukrepov splošne narave, ne ciljno usmerjenih. Tudi v Sloveniji smo na začetku sprejeli splošne ukrepe, v zadnjem času pa se vlada loteva vse bolj ciljanih.

Po McGettiganovih besedah so imeli v zadnjih dneh pogovore tudi glede pokojninske reforme. IMF meni, da mora reforma prinesti postopne spremembe na področju dvigovanja upokojitvene starosti in usklajevanja pokojnin. IMF Slovenijo tradicionalno poziva k širokim strukturnim reformam in nadaljnjim visokim investicijam za dohitevanje povprečja EU.