IMF Sloveniji letos napoveduje dvoodstotno gospodarsko rast

Kot kaže ocena iz najnovejšega poročila o svetovnih gospodarskih obetih, danes objavljena v sklopu spomladanskega srečanja IMF in Svetovne banke, bo gospodarska rast Slovenije letos v skladu z januarskimi ocenami, ki so jih v okviru rednih letnih posvetovanj podali predstavniki misije IMF v Sloveniji. Bo pa letošnja rast za 0,2 odstotne točke nižja od napovedi, ki jo je sklad objavil lani oktobra.

IMF v danes objavljenem poročilu navaja, da bo presežek na tekočem računu plačilne bilance, ki ga je lansko jesen za letos ocenil na 3,8 odstotka, po sedanji napovedi znašal 2,7 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP). V letu 2025 naj bi se še znižal na 2,1 odstotka BDP.

Razmere na slovenskem trgu dela ostajajo pozitivne in stabilne. Stopnja anketne brezposelnosti naj bi letos znašala 3,7 odstotka, kar je 0,1 odstotne točke boljše od prejšnje ocene IMF. Prihodnje leto naj bi dosegla 3,8 odstotka, kar je v skladu z jesensko oceno.

Januarja je vodja misije IMF v Sloveniji Donal McGettigan ocenil, da slovenski finančni sistem ostaja odporen na povečane izzive, a da država potrebuje strukturne reforme, med drugim pri pokojninskem in zdravstvenem sistemu, davkih in plačah v javnem sektorju. Lanske ujme so znova izpostavile tudi pomen boja proti podnebnim spremembam in prilagajanja na njihove posledice, je opozoril.

IMF za letos in prihodnje leto napoveduje 3,2-odstotno rast svetovnega gospodarstva

Kot piše v poročilu o svetovnih gospodarskih obetih (WEO), objavljenem danes v času spomladanskih srečanj IMF in Svetovne banke v Washingtonu, je bila gospodarska aktivnost ob ukrepih za nižanje inflacije v letih 2022 in 2023 presenetljivo odporna. Napovedi stagflacije ali recesije se tako niso uresničile.

Trdna rast zaposlovanja in dohodkov je bila večja od pričakovane, višja je bila tudi državna in potrošniška poraba. Rast je deloma tudi posledica tega, da so prebivalci predvsem v razvitih državah trošili prihranke iz časa pandemije covida-19. Napoved kljub malenkostnemu zvišanju ostaja pod zgodovinskim povprečjem, ki je na ravni 3,8 odstotka.

IMF za letos in prihodnje leto pričakuje nadaljevanje negativnih vplivov na gibanje bruto domačega proizvoda (BDP) zaradi visokih obrestnih mer, ukinjanja stimulativnih ukrepov, povezanih s pandemijo, in vztrajno nizke ravni produktivnosti. Tveganje predstavljajo vojna v Ukrajini, vojna v Gazi in trdovratno visoka inflacija.