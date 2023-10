IMF: Višja napoved rasti za Slovenijo, a višja tudi inflacija

Razmere na slovenskem trgu dela ostajajo pozitivne in stabilne. Stopnja anketne brezposelnosti naj bi po štirih odstotkih v letu 2022 letos znašala 3,6 odstotka, kar je 0,3 odstotne točke boljše od prejšnje ocene IMF. Prihodnje leto naj bi dosegla 3,8 odstotka in bila za 0,2 odstotne točke nižja od prejšnje ocene.

Po lanskem primanjkljaju na tekočem računu plačilne bilance naj bi Slovenija letos beležila presežek v višini 4,4 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), v letu 2024 naj bi ta narasel na 3,8 odstotka BDP. To je precej več od spomladanskih napovedi pri 0,3 odstotka BDP oz. 0,8 odstotka BDP.

IMF je ob tem dvignil napoved letošnje inflacije za Slovenijo. Medtem ko je aprila predvideval, da bo povprečna letna rast cen življenjskih potrebščin letos dosegla 6,4 odstotka, sedaj ocenjuje, da bo ta letos precej višja in da bo dosegla 7,4 odstotka. Prihodnje leto naj bi se spustila na 4,2 odstotka.

Kot kaže ocena iz najnovejšega poročila o svetovnih gospodarskih obetih, danes objavljena v sklopu jesenskega srečanja IMF in Svetovne banke, bo gospodarska rast Slovenije letos nekoliko hitrejša od prejšnje napovedi, ki jo je sklad objavil aprila.

IMF obete za svetovno gospodarsko rast ohranil pri treh odstotkih

Strokovnjaki IMF v oktobrskem poročilu o svetovnih gospodarskih obetih (WEO) niso spreminjali julijske napovedi o svetovni gospodarski rasti v letošnjem letu, ki tako ostaja pri treh odstotkih. Za 0,1 odstotne točke na 2,9 odstotka pa so znižali napoved rasti svetovnega bruto domačega proizvoda (BDP) v letu 2024.

Poročilo WEO, ki je bilo objavljeno na začetku rednega letnega zasedanja finančnih ministrov in guvernerjev centralnih bank držav članic IMF in Svetovne banke, se od julijske dopolnitve ni veliko spremenilo.

Avtorji ugotavljajo, da se rast svetovnega gospodarstva kljub negativnim posledicam pandemije covida-19 ter vojne v Ukrajini, ki je imela za posledico zvišanje cen hrane in energije ter na koncu vsesplošen skok inflacije, ni ustavila. "Odpornost gospodarstva je na nek način precej izjemna, čeprav je rast počasna in neenakomerna," navaja WEO.

Pristojne centralne banke inflacijo počasi krotijo, a so trendi gospodarske rasti, zabeleženi pred pandemijo, za zdaj še nedosegljivi, še posebej za hitro rastoče države in države v razvoju.

Svetovna gospodarska rast se bo tako po napovedi IMF letos glede na leto 2022 upočasnila s 3,5 na 3,0 odstotka, v letu 2024 pa na 2,9 odstotka. S tem ostaja pod povprečjem, zabeleženim med letoma 2000 in 2019, ki na letni ravni znaša 3,8 odstotka.

Za razvita gospodarstva WEO napoveduje, da se bo rast letos z lanskih 2,6 odstotka upočasnila na 1,5 odstotka, v letu 2024 pa na 1,4 odstotka. Hitro rastoča gospodarstva, kot je na primer Kitajska, bodo letos rasla po 4,0-odstotni stopnji, kar je 0,1 odstotne točke manj kot lani, v prihodnjem letu pa bo stagnirala.

Stroka je napoved letošnje gospodarske rasti območja evra popravila navzdol za 0,2 odstotne točke na 0,7 odstotka, za prihodnje leto pa za 0,3 odstotne točke na 1,2 odstotka. Šibkost rasti gospodarske aktivnosti v evrskih državah pripisuje izpostavljenosti vojni v Ukrajini.

Nemčiji letos grozi padec BDP za 0,5 odstotka, prihodnje leto pa naj bi imela 0,9-odstotno rast. Španiji se medtem letos obeta 2,5-odstotna, leta 2024 pa 1,7-odstotna rast. Državi ponazarjata trend, da je okrevanje sektorja storitvenih dejavnosti po pandemiji končano, da pa turistične države, kot je Španija, doživljajo močnejšo rast kot industrijske države, kot je Nemčija.

Za ZDA v skladu letos pričakujejo stabilno rast BDP oziroma vztrajanje na lanski 2,1-odstotni stopnji, v prihodnjem letu pa znižanje na 1,5 odstotka. Glede na julijske napovedi so obeti izboljšani za 0,3 oziroma 0,5 odstotne točke. ZDA so sicer presenetile z odpornostjo zasebne potrošnje in investicij.