Gospodarstvo

Pomembna novost: država uvaja individualne naložbene račune

Ljubljana, 26. 02. 2026 07.52 pred 5 minutami 3 min branja 0

Avtor:
Svet D.L.
Nikolina Prah

Z marcem prihajajo individualni naložbeni računi, krajše INR-ji. Priložnost, da končno bolj samostojno poskrbimo za denar, ki nam bo še kako prav prišel na stara leta. Kaj to pomeni za našo denarnico? Je to res korak k večji finančni varnosti ali samo še ena nova finančna kratica, ki jo bomo težko razumeli? In predvsem, ali lahko z majhnimi koraki danes naredimo pomemben korak za boljše življenje jutri?

Individualni naložbeni račun je poseben trgovalni račun, namenjen fizičnim osebam. "Na njem se kupuje in prodaja finančne instrumente pod davčno ugodnimi pogoji in na administrativno bolj prijazen način. Namenjen je državljanom, ki imajo že neko finančno znanje. Pravzaprav je namenjen fizičnim osebam, ki – po domače povedano – plačujejo davke v Sloveniji. Pomembno je, da so davčni rezidenti," je pojasnila državna sekretarka z ministrstva za finance Nikolina Prah.

Gre za enega ključnih projektov strategije razvoja kapitalskega trga v Sloveniji za obdobje do leta 2030, ki jo je vlada sprejela pred tremi leti.

"Njegov namen je pritegniti vsaj del kapitala oziroma denarja, ki leži na bančnih depozitih oziroma na vpoglednih vlogah. Zadnje številke kažejo, da je med prebivalstvom približno 29 milijard evrov teh sredstev. Del teh sredstev želimo pritegniti na kapitalski trg, kar naj bi prebivalcem pomagalo dosegati višje donose, gospodarstvu pa pridobiti kapital za nadaljnjo rast," je še dodala Prahova, ki opaža, da smo v Sloveniji na nek način zelo konzervativni. "Očitno zaupamo predvsem bančnemu sistemu in dejstvu, da je denar ves čas dostopen z dvigom na bankomatu oziroma v gotovini."

"Če imamo denar na depozitu z zelo nizko obrestno mero ali celo na vpogled, kjer se sploh ne obrestuje, na dolgi rok izgubljamo vrednost zaradi inflacije. Medtem ko se sredstva, naložena na kapitalskem trgu, na dolgi rok praviloma oplemenitijo," je pojasnila sogovornica, ki pravi, da želijo spodbuditi dolgoročno nalaganje in doseganje višjih donosov. Pomembno je tudi, da se bo vsak državljan sam odločal, kam in kako bo vlagal, sredstva pa bodo ves čas na voljo, kar pomeni, da lahko do njih dostopa oziroma jih dvigne, kadar želi.

Kako bo to delovalo v praksi?

Vlagatelj se bo oglasil pri ponudniku individualnih naložbenih računov, to so praviloma banke oziroma borznoposredniške hiše, ki bodo vpisane v poseben register ponudnikov, ki ga vodi Agencija za trg vrednostnih papirjev. Pri ponudniku bo sklenil pogodbo in odprl račun. Ko bo začel trgovati, bo na račun nakazal določen znesek in z njim začel vlagati, je pojasnila Prahova.

"Na letni ravni bo znesek vplačil omejen. V prvem letu bo mogoče nakazati do 20.000 evrov, vsako naslednje leto pa 5.000 evrov. Dodatnih 5.000 evrov letno bo mogoče nakazati za nakup finančnih instrumentov družb s sedežem v Republiki Sloveniji oziroma instrumentov, ki jih izda Republika Slovenija. To pomeni, da račun ni namenjen ultra bogatim, ampak fizičnim osebam, ki redno varčujejo in želijo svoje prihranke plemenititi. Skupno bo mogoče v času življenja vplačati največ 150.000 evrov. Vrednost portfelja pa ni omejena – omejena so le vplačila," je še povedala gostja v studiu.

inr individualni naložbeni račun

Vipap Videm Krško v stečaj

