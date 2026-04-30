Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Gospodarstvo

Inflacija aprila presegla tri odstotke

Ljubljana, 30. 04. 2026 11.06 pred 3 minutami 3 min branja 14

Avtor:
STA
Nakupovanje živil

Inflacija je aprila pričakovano dobila pospešek. Cene življenjskih potrebščin so bile ob dražjih naftnih derivatih zaradi vojne na Bližnjem vzhodu za 3,1 odstotka višje kot aprila lani, mesečna inflacija pa je dosegla 1,9 odstotka. Še višja je bila s 3,4 odstotka medletna inflacija po harmoniziranem indeksu, ki se uporablja za primerjave v EU.

Aprilska medletna inflacija je bila za 0,6 odstotne točke višja kot marca in za 0,8 odstotne točke nad inflacijsko stopnjo iz lanskega aprila, je objavil statistični urad. Največ, 1,2 odstotne točke, so k inflaciji prispevale podražitve v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in druga goriva, v kateri so se cene dvignile za 9,7 odstotka.

Z 0,7 odstotne točke so sledile višje cene v skupini prevoz (+4,6 odstotka) in z 0,3 odstotne točke podražitve v skupini zdravstvo (+5,3 odstotka). Po 0,2 odstotne točke so dodali še dražje alkoholne pijače in tobak (+4,3 odstotka), restavracije in nastanitvene storitve (+2,6 odstotka) ter hrana in brezalkoholne pijače (+1,0 odstotka).

Po drugi strani so bili oblačila in obutev za 2,9 odstotka cenejši kot pred enim letom, kar je inflacijo ublažilo za 0,2 odstotne točke.

K visoki 1,9-odstotni mesečni inflaciji pa sta prispevali predvsem podražitvi goriv in maziv za osebna prevozna sredstva (+18,6 odstotka) ter počitniških paketov (+15,7 odstotka). Podražitev v prvi skupini je inflacijo dvignila za 0,8 odstotne točke, dvig cen v drugi pa za 0,5 odstotne točke.

Medletna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, ki se uporablja za primerjave v EU, je bila aprila pri 3,4 odstotka, kar je eno odstotno točko več kot marca in za 1,1 odstotne točke nad stopnjo iz marca lani. Mesečna rast cen je po tem indeksu aprila znašala 1,8 odstotka.

Evrska inflacija aprila pri treh odstotkih

Medletna inflacija v območju evra se je aprila po prvi oceni evropskega statističnega urada Eurostat z marčnih 2,6 odstotka okrepila na 3,0 odstotka. 

Cene v skupini energija so se po Eurostatovi prvi oceni aprila medletno dvignile za 10,9 odstotka, potem ko je bila marca ta rast pri 5,1 odstotka. Po rasti so sledile storitve (+3,0 odstotka), skupina hrana, alkoholne pijače in tobak (2,5 odstotka) ter industrijski izdelki brez energentov (+0,8 odstotka). Pri teh skupinah se aprilska rast ni bistveno razlikovala od marčne.

Osnovna inflacija, torej tista brez energentov, hrane ter alkoholnih pijač in tobaka, je bila medtem pri 2,2 odstotka in s tem še vedno le nekoliko nad dveodstotnim srednjeročnim ciljem Evropske centralne banke.

Mesečna inflacija je aprila dosegla 1,0 odstotka.

Med članicami evrskega območja je po inflaciji aprila najbolj izstopala najmlajša evrska država Bolgarija, kjer je medletna inflacija dosegla 6,2 odstotka. Sledili so Hrvaška (5,4 odstotka), Luksemburg (5,2 odstotka), Litva (4,9 odstotka) in Grčija (4,6 odstotka). Najmanj izrazit pa je bil medletni dvig cen življenjskih potrebščin na Finskem z 2,3 odstotka. Sledile so Malta (2,4 odstotka), Nizozemska in Francija (po 2,5 odstotka) ter Italija (2,9 odstotka).

Območje z evrom z 0,1 odstotno rastjo BDP

Bruto domači proizvod (BDP) območja z evrom in EU se je medtem  v prvem letošnjem četrtletju v primerjavi z zadnjim lanskim okrepil za 0,1 odstotka. V primerjavi s prvim lanskim četrtletjem je bila rast 0,8- oziroma 1,0-odstotna, v danes objavljeni prvi oceni navaja evropski statistični urad Eurostat.

V primerjavi s prejšnjim četrtletjem so med državami, za katere je Eurostat imel podatke, najvišjo rast BDP dosegle Finska (+0,9 odstotka), Madžarska (+0,8 odstotka) ter Estonija in Španija (obe +0,6 odstotka).

Padce so zabeležile Irska (-2,0 odstotka), Litva (-0,4 odstotka) in Švedska (-0,2 odstotka).

V medletni primerjavi je bila rast najvišja v Španiji (+2,7 odstotka), Litvi (+2,5 odstotka) in na Portugalskem (+2,3 odstotka). Padec BDP je utrpela Irska, in sicer 6,3-odstotnega.

Podatkov za Slovenijo še ni na voljo. Državni statistični urad jih bo objavil 15. maja.

Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI14

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
supergigi
30. 04. 2026 11.31
Čimprej stran z Golobom, da nas ne pokoplje yebemti!
Odgovori
0 0
kala 09
30. 04. 2026 11.29
To je šele začetek.
Odgovori
+1
1 0
Kapitan Robi.
30. 04. 2026 11.27
Imeli smo najbolj nesposobno vlado v zgodovini Slovenije in tudi najbolj pokvarjeno.
Odgovori
+1
2 1
Majzelj
30. 04. 2026 11.26
Vodil nas je vrhunski manager....
Odgovori
+3
4 1
Proteinar123
30. 04. 2026 11.23
Najjaća leva vlada!!
Odgovori
+4
5 1
Lion90
30. 04. 2026 11.22
Sedaj bomo vsi trpeli nesposobnost levakov
Odgovori
+4
5 1
gongash
30. 04. 2026 11.21
3 odstotke ja....zakaj raje ne poveste da so od 2021 šli stroški gor za vsaj 20%
Odgovori
+8
8 0
Lion90
30. 04. 2026 11.21
A ni reku golob da je vse pod kontrolo!
Odgovori
+7
8 1
Žmavc
30. 04. 2026 11.23
Očitno ne. Še vedno čakamo barko v pristanu.
Odgovori
+3
4 1
Žmavc
30. 04. 2026 11.21
Hvala, Robi!
Odgovori
+3
4 1
ptuj.si
30. 04. 2026 11.19
Vlada,hk, dela,hk, dobro.
Odgovori
+5
6 1
ap100
30. 04. 2026 11.19
golobnjak je lepo pogrnil tepih inflaciji, gospodarski krizi in izropanemu proračunu
Odgovori
+6
8 2
Cenb77
30. 04. 2026 11.19
Janša je kriv..... #leviaktivizem
Odgovori
+4
6 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1680