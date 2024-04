Inflacija aprila s tremi odstotki nekoliko nižja

Od skupin izdelkov in storitev so pocenitev statistiki v medletni primerjavi zabeležili le v skupini komunikacije, v kateri so se cene znižale za 1,1 odstotka. Krepkejša medletna rast je bila ob omenjenih skupinah še pri alkoholnih pijačah in tobaku (sedem odstotkov), izobraževalnih storitvah (6,6 odstotka) ter v zdravstvu (6,1 odstotka).

Cene hrane in brezalkoholnih pijač so na letni ravni ostale nespremenjene, s čimer se je nadaljevalo umirjanje cen v tej skupini, ki so še do nedavnega bistveno prispevale k visoki inflaciji. Medletna rast cen hrane je takrat dosegala tudi dvomestne številke.

K letni inflaciji so največ, 0,6 odstotne točke, prispevale za 4,8 odstotka višje cene v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo. Za 7,3 odstotka dražje gostinske in nastanitvene storitve so dodale še 0,5 odstotne točke.

Storitve so se v povprečju glede na lanski april podražile za 4,5 odstotka, blago pa za 2,3 odstotka. Cene blaga dnevne porabe in poltrajnega blaga so se zvišale za 3,2 odstotka oz. 1,8 odstotka, medtem ko so cene trajnega blaga padle za 0,7 odstotka.

K mesečni inflaciji, ki je bila z enim odstotkom za 0,2 odstotne točke višja kot marca, so največ, 0,5 odstotne točke, prispevale podražitve v skupini rekreacija in kultura (4,6 odstotka). V tej so statistiki najizrazitejši dvig cen zaznali pri počitniških paketih, to je za 13,8 odstotka. Za 4,2 odstotka dražja oblačila in obutev so k mesečni inflaciji dodale 0,3 odstotne točke.

S po 0,1 odstotne točke so sledile podražitve v skupinah zbiranje odpadkov (dvig cen za sedem odstotkov), nastanitvene storitve (5,2 odstotka) in najemnine (2,9 odstotka). Dodatne 0,1 odstotne točke so prispevale višje cene pogonskih goriv, bencin se je podražil za tri odstotke in dizelsko gorivo za 0,9 odstotka.

Po drugi strani je inflacijo za 0,2 odstotne točke ublažila cenejša hrana (–1,1 odstotka), za 0,1 odstotne točke pa še cenejši rezervni deli in dodatki za osebna vozila (–9,8 odstotka).

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, ki se uporablja za primerjave v EU, je bila v aprilu prav tako triodstotna in s tem za 0,4 odstotne točke nižja kot marca. Mesečna rast cen je znašala 0,7 odstotka, marca je bila pri 0,6 odstotka.