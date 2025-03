Inflacija februarja nazadovala na 1,6 odstotka

So pa na medletno rast cen februarja z 0,5 odstotne točke vseeno najbolj vplivale podražitve hrane in brezalkoholnih pijač, v tej skupini so cene narasle za 2,8 odstotka. Za 2,7 odstotka so se zvišale cene izdelkov in storitev v skupini prevoz ter tako k medletni inflaciji dodale 0,4 odstotne točke, za 0,3 odstotne točke pa je bila inflacija višja zaradi 4,6-odstotne podražitve storitev v restavracijah in hotelih.

V prvih dveh letošnjih mesecih so bile cene življenjskih potrebščin za 1,8 odstotka višje kot v enakem času lani. Tudi februarja so se medletno bolj kot blago podražile storitve. Te so bile v povprečju dražje za 3,2 odstotka, blago pa za 0,7 odstotka. V prvih dveh mesecih skupaj so bile storitve medletno dražje za 3,1 odstotka, blago pa za 1,1 odstotka.

Izrazitejša je bila še medletna rast cen v skupinah izobraževanje (3,7 odstotka), alkoholne pijače in tobak (2,9 odstotka), rekreacija in kultura (2,4 odstotka) in zdravstvo (2,2 odstotka). Po drugi strani so se cene v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo, tudi ob zakonskem posegu v omrežnino, znižale za 4,6 odstotka. Inflacijo so tako ublažile za 0,6 odstotne točke. V nobeni drugi skupini blaga in storitev niso bile cene medletno nižje.

Na mesečni ravni so na inflacijo najbolj, za 0,4 odstotne točke, vplivale 10,9-odstotne podražitve počitniških paketov. Po 0,1 odstotne točke so k inflaciji dodale podražitve oblačil (za 2,8 odstotka), oskrbe z vodo in raznih storitev v zvezi s stanovanjem (za 2,2 odstotka) ter hrane (za 0,4 odstotka).