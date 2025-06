Inflacija junija spet nad dvema odstotkoma

K junijski medletni inflaciji so največ, 1,2 odstotne točke, prispevale podražitve hrane in brezalkoholnih pijač. Cene v tej skupini so se zvišale za 6,7 odstotka. Z 0,4 odstotne točke so sledile podražitve v restavracijah in hotelih (5,0 odstotka). Po 0,2 odstotne točke so dodale podražitve v skupinah alkoholne pijače in tobak (4,1 odstotka), zdravstvo (3,7 odstotka) ter rekreacija in kultura (2,4 odstotka), je objavil statistični urad.

Po drugi strani so se cene v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo znižale za 1,5 odstotka ter inflacijo ublažile za 0,2 odstotne točke.