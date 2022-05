Inflacija maja na letni ravni še pospešila in dosegla 8,1 odstotka

K letni inflaciji so največ, 1,9 odstotne točke, prispevale višje cene naftnih derivatov. Tekoča goriva so se podražila za 42,6 odstotka, dizelsko gorivo za 40,6 odstotka, bencin pa za 34,8 odstotka. Veliki vpliv je imela tudi podražitev hrane – cene so šle navzgor za 11,1 odstotka, kar je k inflaciji prispevalo 1,7 odstotne točke.

Medletna primerjava kaže, da so se cene blaga v iztekajočem se mesecu v povprečju zvišale za 9,8 odstotka, cene storitev pa za 4,8 odstotka, je objavil državni statistični urad. Blago dnevne porabe se je podražilo za 11,8 odstotka, trajno blago za 9,2 odstotka in poltrajno blago za 3,3 odstotka.

Stanovanjska in gospodinjska oprema ter izdelki za tekoče vzdrževanje stanovanj so se podražili za 10,5 odstotka in k inflaciji prispevali 0,8 odstotne točke. Podražitve avtomobilov, ki so nanesle 11,1 odstotka, ter izdelkov in storitev iz skupine rekreacija in kultura, ki so bile 5,9-odstotne, so inflacijo zvišale po 0,6 odstotne točke. 0,5 odstotne točke vpliva so imele še podražitve gostinskih storitev. Te so se podražile za devet odstotkov.

V primerjavi z majem lani je bila električna energija cenejša za 15,8 odstotka in je inflacijo znižala za 0,6 odstotne točke, še za 0,3 odstotne točke so jo ublažile pocenitve telefonskih storitev. Cene teh so šle navzdol za 6,3 odstotka.

Letna inflacija v območju evra maja na novem rekordu

Inflacija v evrskem območju je maja po prvi oceni evropskega statističnega urada Eurostat v letni primerjavi dosegla 8,1 odstotka, kar je 0,7 odstotne točke več kot aprila. Daleč največji razlog za visoko inflacijo so cene energije. Cene energentov so v območju evra ta mesec medletno porasle za 39,2 odstotka. Sledile so cene hrane, alkohola in tobačnih izdelkov, ki so se zvišale za 7,5 odstotka, pri čemer je bila nepredelana hrana dražja za 9,1 odstotka, predelana hrana, alkohol in tobačni izdelki pa za 7,0 odstotka.