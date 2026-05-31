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Gospodarstvo

Inflacija maja z dodatnim pospeškom

Ljubljana , 29. 05. 2026 10.42 pred 27 dnevi 1 min branja 9

Avtor:
A.K. STA
Aprila se je medletna inflacija znižala na tri odstotke, kar je najmanj od oktobra 2021.

Inflacija je maja pričakovano dobila dodaten pospešek. Cene življenjskih potrebščin so bile v medletni primerjavi višje za 3,6 odstotka. Spodbujale so jo predvsem cene energentov. Po harmoniziranem indeksu, ki se uporablja za primerjave v EU, je bila medletna inflacija še višja, namreč 3,8-odstotna, je danes objavil statistični urad.

Medletna inflacija je bila tako še za 0,5 odstotne točke višja kot aprila. Maja lani je bila 1,8-odstotna. Mesečna inflacija se je medtem maja letos glede na aprilskih 1,9 odstotka maja umirila na 0,5 odstotka.

K rasti cen so največ prispevale višje medletne cene elektrike in pogonskih goriv. Največ, 1,2 odstotne točke, so tako k medletni inflaciji prispevale podražitve v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in druga goriva, kjer so se cene dvignile za 10 odstotkov. Z 0,8 odstotne točke so sledile višje cene v skupini prevoz (+5,5 odstotka).

Inflacija
Inflacija
FOTO: Bobo

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila maja 3,8-odstotna, potem ko je aprila dosegla 3,4 odstotka, maja pred enim letom pa 1,9 odstotka. Mesečna rast cen je znašala 0,3 odstotka, potem ko je bila aprila pri 1,8 odstotka.

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KOMENTARJI9

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Rafael Kramar
31. 05. 2026 09.56
To imate pa od božičnic...
Odgovori
+2
2 0
Maki3322
30. 05. 2026 16.00
Kaj bodo vam zdaj pomagali vaši nižji davki so joh že polovili cene bodo ostale država pa bo dobila manj. Vsaka čast trojčku so pa znižali cene za ljudstvo. Kje je zdaj vaša pamet?????
Odgovori
-2
0 2
Samo navijač
30. 05. 2026 15.36
Dobri časi z 4% inflacijo !!! Kaj je s tabo clovek ???
Odgovori
-1
1 2
Hudi časi
29. 05. 2026 13.00
Stari dobri časi, ko je inflacija pod 4 %. Že čez mesec ali dva bo vse drugače.
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+4
5 1
Houdre
29. 05. 2026 11.45
Vsi nam zavidajo pravi oskubljeni tic
Odgovori
+5
11 6
Samo navijač
29. 05. 2026 11.26
Zdaj ze razmišljajo kako ukrasti tudi dobičke v produktivnosti umetne inteligence. Noro,noro..... Popravi denar, popravi svet !!!!!!!!!!
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+1
3 2
Samo navijač
29. 05. 2026 11.23
Deflacija je strup za denarni sistem, ki temelji na dolgu.
Odgovori
-1
1 2
Samo navijač
29. 05. 2026 11.18
Obdavčitev in inflacija sta tatvina. To je najosnovnejša stvar, ki jo morate razumeti, preden lahko razumete, kako svet deluje.
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+1
3 2
Samo navijač
29. 05. 2026 11.15
Eden in edini protistrup za inflacijo !!!! Bitcoin = denar, ki ga diktatorji ne morejo ustaviti. Naj to prevedem za ljudi v ozadju, ki še vedno mislijo, da je njihov glas pomembnejši od njihovih zasebnih ključev. Bitcoin je prvo denarno orožje v človeški zgodovini, ki se smeji tankom. Protokola ne moreš bombardirati. Verige blokov ne moreš aretirati. Omrežja, ki obstaja povsod in nikjer hkrati, ne moreš vdreti. Vsak diktator, vsak centralni načrtovalec, vsak graditelj imperija skozi zgodovino je imel eno samo končno moč - nadzorovati denar, nadzorovati ljudi. Zamrzniti račune. Zaseči premoženje. Razvrednotiti valuto. Izstradati upor. Ta priročnik je bil pravkar uničen. Bitcoinu ni mar za vaše meje. Ne potrebuje dovoljenja stranke, politbiroja ali pentagona. Ni mu mar, ali si disident v Pekingu, tovornjakar v Ottawi ali novinar v Moskvi, ki je pravkar razjezil napačnega oligarha. 21 milijonov kovancev. Nespremenljiv. Neustavljiv. Nezasegljiv. To je prvič v zabeleženi civilizaciji, da lahko posamezniki posedujejo bogastvo, ki ga tirani ne morejo zapleniti, ga ne morejo izprazniti z inflacijo in ga ne morejo zapreti – četudi bi želeli. Lahko prepovejo borze. Lahko prepovedo rudarje. Lahko vam grozijo z zaporom. Vendar ne morejo ustaviti protokola. To ni hrošč. To je bistvo. Bitcoin je suverena valuta za suverene posameznike.
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-5
0 5
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