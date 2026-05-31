Inflacija maja z dodatnim pospeškom

Medletna inflacija je bila tako še za 0,5 odstotne točke višja kot aprila. Maja lani je bila 1,8-odstotna. Mesečna inflacija se je medtem maja letos glede na aprilskih 1,9 odstotka maja umirila na 0,5 odstotka.

K rasti cen so največ prispevale višje medletne cene elektrike in pogonskih goriv. Največ, 1,2 odstotne točke, so tako k medletni inflaciji prispevale podražitve v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in druga goriva, kjer so se cene dvignile za 10 odstotkov. Z 0,8 odstotne točke so sledile višje cene v skupini prevoz (+5,5 odstotka).