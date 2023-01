Inflacija na Japonskem na najvišji ravni v 41 letih

Osnovne potrošniške cene so se prejšnji mesec zvišale za 4 odstotke glede na leto prej, kar je dvakrat več od cilja japonske centralne banke (BOJ). To pa pomeni dodaten pritisk na centralno banko, da zviša obrestne mere, da bi ublažila naraščajoče življenjske stroške.

Ta teden je BOJ vseeno presenetila vlagatelje z napovedjo, da bo ohranila obrestne mere blizu ničle, kljub naraščajočim stroškom vsega, od hrane do goriva. To pa je potisnilo vrednost jena navzdol v primerjavi z drugimi glavnimi valutami.

Vladni podatki kažejo, da so k decembrskemu porastu prispevala povišanja položnic za elektriko in plin ter telekomunikacijske pristojbine in podražitve številnih predelanih živil. Cene pri proizvajalcih so merilo inflacije na veleprodajni ravni, medtem ko potrošniške cene odražajo, koliko gospodinjstva plačajo za blago in storitve.

Uradni podatki, objavljeni v petek, so sicer pokazali, da je bila inflacija najvišja od leta 1981, kar je že deveti mesec zapored, ko je bila nad 2-odstotnim ciljem centralne banke. A tudi po skoku cen ima Japonska še vedno eno najnižjih stopenj inflacije na svetu. Posledično tretje največje gospodarstvo na svetu nasprotuje trendu številnih drugih držav, ki so v zadnjem letu močno zvišale obrestne mere.