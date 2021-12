Inflacija na Otoku najvišja v več kot 10 letih

Novembrska inflacija, ki je najvišja po septembru 2011, sledi 4,2-odstotni inflaciji v oktobru.

Po pojasnilih glavnega ekonomista pri statističnem uradu Granta Fitznerja je širok razpon dvigov cen prispeval k še enemu strmemu dvigu inflacije. Občutno so se podražila pogonska goriva, povprečna cena bencina je na najvišji ravni doslej. Inflacijo so poleg tega zvišale tudi višje cene oblačil, hrane in rabljenih avtomobilov ter višje dajatve na tobak.

Inflacijski pritisk poleg tega ustvarjajo krči v dobavnih verigah na svetovni ravni in višje cene surovin. Stroški proizvodov v tovarnah in višje cene surovin nadaljujejo z rastjo in so se po Fitznerjevih pojasnilih povzpeli na najvišjo raven v vsaj zadnjih 12 letih.

Potem ko so države v začetku leta okrevale od zaprtij v času pandemije, se podjetja trudijo zadostiti povpraševanju po dobrinah, energentih in storitvah, kar navzgor potiska inflacijo.

Najnovejši podatki so dodaten pritisk na Bank of England, katere cilj je inflacija blizu dveh odstotkov in ki bo v četrtek odločala o prihodnji denarni politiki. Po mnenju analitikov bo centralna banka ključno obrestno mero zaradi možnih posledic različice koronavirusa omikron na gospodarstvo pustila nespremenjeno pri 0,1 odstotka.